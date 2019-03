Rusia defiende su derecho a mantener equipos y personal militar en Venezuela ante las críticas de EEUU

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso Maria Zajarova ha explicado en rueda de prensa que se trata de un avión de carga y otro de pasajeros con una comitiva militar que incluye especialistas y que se encuentran en Venezuela conforme a los acuerdos de cooperación técnico-militar firmados por ambos países.

"Estarán allí todo el tiempo necesario, cuánto lo necesite el Gobierno de Venezuela", ha afirmado, esgrimiendo que la presencia de los militares rusos no viola ni acuerdos internacionales ni la legislación venezolana, "no cambia el balance de fuerzas de la región" y "no amenaza a nadie", según informa la agencia de noticias Sputnik.

En cambio, la portavoz ministerial ha acusado a "algunos personajes de Washington" de tener una actitud amenazante. A medida que la crisis venezolana se ha agudizado, Trump, su secretario de Estado, Mike Pompeo, y su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, han dejado claro que "todas las opciones están sobre la mesa", incluida la militar.

Rusia ha respondido así las declaraciones que hizo Trump el miércoles en la Casa Blanca durante su reunión con Fabiana Rosales, la mujer del autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó. "Rusia tiene que irse", dijo magnate neoyorquino.

Zajarova también ha contestado a Guaidó, que el mismo miércoles convocó a los venezolanos a salir masivamente a las calles el próximo 6 de abril en un "simulacro" de la "Operación Libertad", que ha definido como la fase de "máxima presión" sobre Maduro.

La funcionaria rusa ha instado a Guaidó a cesar las "provocaciones". "Está torpedeando las bases legales del Estado venezolano", ha sostenido. En general, ha urgido a "poner fin a la campaña global de acoso contra el presidente legítimo", exhortando a "todos los países a contribuir a la búsqueda de soluciones".