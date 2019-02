Rusia aclara que no estudia conceder asilo a Nicolás Maduro

La Presidencia rusa ha desmentido que baraje la posibilidad de evacuar de Venezuela al presidente Nicolás Maduro para darle asilo político, a pesar de la cercanía política que existe entre ambos gobiernos y que ha vuelto a quedar patente tras la autoproclamación de Juan Guaidó como mandatario venezolano.



"Este tema no figura de ninguna manera" en la agenda, ha zanjado este jueves el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a los periodistas. No obstante, ha afirmado que la posición de Moscú sobre la crisis venezolana "no ha cambiado" y pasa por tachar de "inadmisible" cualquier intervención exterior.

Rusia mantiene un "intenso intercambio de opiniones" con sus socios extranjeros, aunque Peskov ha descartado conversaciones con Estados Unidos sobre este tema. El presidente norteamericano, Donald Trump, fue el primer líder internacional en avalar a Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela.