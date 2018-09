Rusia plantea corredores humanitarios ante la ofensiva sobre la región siria de Idlib

"Lo que ahora se interpreta a menudo como el inicio de una ofensiva de las tropas sirias con el apoyo de Rusia es una presentación poco concienzuda de los hechos", ha dicho Lavrov desde Berlín, donde se encuentra de visita oficial. En este sentido, ha dicho que solo "reaccionan" a ataques previos.

En este sentido, el jefe de la diplomacia rusa ha defendido que tanto Siria como Rusia, Turquía e Irán, que negocian fórmulas para contener el conflicto en Siria, harán todo lo posible para evitar víctimas civiles, lo que incluye la creación de corredores humanitarios y llamadas a la reconciliación entre facciones, según la agencia de noticias Sputnik.

"No actuaremos como actuó la coalición (liderada por Estados Unidos) en Mosul, Irak, y Raqqa, Siria, cuando no hubo ninguna conversación con la oposición armada sobre treguas locales y no se creó ningún corredor humanitario", ha declarado, al hablar de dos zonas que "quedaron arrasadas".

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha expresado este viernes ante el Consejo de Seguridad ruso su preocupación por la "gran concentración de terroristas" en Idlibm, según el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. Putin tiene previsto reunirse el lunes en Sochi con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para hablar del tema.