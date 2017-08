Rusia confirma que un asesor de Trump envió un correo sobre un proyecto inmobiliario en 2016

"Hubo un correo, incluso hemos encontrado la copia", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha asegurado que el mismo "quedó sin respuesta", según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.

Así, ha detallado que Michael Cohen dijo en su correo que "cierta empresa rusa junto a varias personas estaba buscando construir un rascacielos en Moscú". "El negocio quedó estancado y se nos pedía (ayuda) con algún tipo de recomendación", ha agregado.

"No reaccionamos a ese tipo de problemas empresariales. No es nuestro trabajo, y lo dejamos sin respuesta", ha manifestado Peskov, recalcando que el asunto no ha sido abordado con el presidente, Vladimir Putin.

"No podemos discutir los cientos y miles de peticiones que llegan desde distintos países con el presidente Putin", ha remachado.

Peskov ha reaccionado así a las informaciones publicadas esta semana por el diario estadounidense 'The Washington Post' sobre el correo de Cohen. En el momento en el que lo envió, Trump se había postulado a la Presidencia.