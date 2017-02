Putin baraja devolver a Snowden a EEUU como un "regalo" para Trump

El presidente ruso, Vladimir Putin, baraja devolver a Estados Unidos al exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden como un "regalo" para el nuevo presidente, Donald Trump.

Dos funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato han asegurado a la cadena de televisión NBC que la devolución de Snowden, prófugo de la justicia, sería uno de los gestos que el Kremlin está estudiando para ganarse el favor de Trump.

En 2013, Trump dijo que Snowden es un "espía" y un "traidor" y afirmó que "debería ser ejecutado", una opinión también expresada por su director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo.

Snowden has given serious information to China and Russia-anyone who thinks otherwise is a dope! He is a traitor who fled-he knew the crime!