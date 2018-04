Mundo

Rusia alega que la OPAQ ha omitido los resultados de un laboratorio suizo en su informe sobre el caso Skripal

El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, ha advertido de que la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) no ha incluido en su informe sobre el caso del ex espía ruso Serguei Skripal los resultados de la investigación de un laboratorio suizo, que establecen que la sustancia con la que fueron envenenados el ex agente ruso y su hija es un compuesto que nunca se ha desarrollado en Rusia.