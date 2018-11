Rusia niega que haya influido en las Midterms y no cree que sus resultados vayan a empeorar las relaciones

"Es poco probable que se logre agravarlas aún más y, pese a las fobias en Estados Unidos, Rusia no ha interferido, no interfiere ni interferirá en los procesos electorales en ningún país, incluido Estados Unidos", ha asegurado Peskov, en declaraciones a la prensa, según informa la agencia de noticias rusa Sputnik.

Peskov ha hecho hincapié en que los problemas en las relaciones bilaterales no se resolverán por sí mismos y ha recalcado que hay que debatirlos. "Podemos suponer con alto grado de certeza que no hay perspectivas brillantes para la normalización de las relaciones ruso-estadounidenses, pero esto no quiere decir que no busquemos el diálogo porque hay muchos problemas que requieren que haya comunicación ruso-estadounidense. Son asuntos relativos a la estabilidad y el control de armas. Estos problemas no se resolverán por sí mismos sin que haya un diálogo", ha dicho.

Las elecciones de mitad de mandato han llevado a los demócratas a hacerse con el control de la Cámara de Representantes, lo que podría dificultar el desarrollo de la agenda política del presidente estadounidense, Donald Trump, mientras que los republicanos han mantenido el control de la Cámara Alta.