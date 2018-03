Rusia acusa a Londres de dar evasivas a la hora de esclarecer el ataque al ex espía Skripal

El Gobierno ruso ha acusado este sábado a Reino Unido de no tener el menor interés a la hora de cooperar con el Kremlin a la hora de resolver el ataque al ex espía ruso Sergei Skripal y su hija, envenenados con un agente tóxico según Londres por orden del Kremlin, que no solo ha negado toda responsabilidad sino que ha acusado a su vez a varias potencias occidentales de haber sido las verdaderas desarrolladoras de ese veneno.

"La primera ministra británica, Theresa May, ha acusado sin pruebas a Rusia de estar detrás del envenenamiento del ex agente doble Sergei Skripal y su hija. La parte rusa instó al Gobierno de Theresa May a realizar una investigación conjunta, pero Londres pasó por alto esta solicitud", ha hecho saber el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado rebotado por sus embajadas.

Rusia ha descrito la decisión tomada esta semana por Londres de expulsar a 23 de sus diplomáticos -- el mismo número de diplomáticos británicos expulsados hoy por Rusia en represalia -- como "una burda provocación sin precedentes" que "socava los fundamentos de un diálogo interestatal" entre ambos países.

Rusia lamenta que Reino Unido haya rechazado la propuesta de Moscú para iniciar "un trabajo conjunto" bajo los auspicios de la Convención sobre la Prohibición de las Armas Químicas.

"Londres intenta ocultar las circunstancias reales del uso de sustancias químicas tóxicas en su territorio y se niega a compartir lainformación que posee de acuerdo con lo estipulado por la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas. En este sentido expresamos preocupación por la postura destructiva y provocativa del Reino Unido", según la nota del Ministerio.

"Nos sorprende que el carácter no transparente de la investigación no detuvo a los aliados del Reino Unido a apoyar las acusaciones contra Moscú sin tomar en cuenta los argumentos de la parte rusa", de acuerdo con el texto.

El Gobierno ruso concluye su apelación asegurando que Rusia no ha desarrollado ningún programa de investigación relacionado con el agente químico supuestamente empleado, llamado "Novichok", un derivado del agente VX.

"Cierto es que desde principios de los años 1970 varios países realizaban programas, en particular, EEUU y la Unión Soviética, pero en 2017 la Federación de Rusia concluyó la destrucción de todas sus reservas de armas químicas, lo que fue confirmado por la OPAQ en su calidad de estructura internacional autorizada", de acuerdo con el Ministerio.

"A mediados de los años 1990 los servicios especiales occidentales se llevaron a varios especialistas de los países ex soviéticos, así como cierta documentación de sus programas para continuar las investigaciones en esta esfera que se llevaron a cabo en Reino Unido, EEUU y algunos otros países", de acuerdo con el comunicado.

"Los resultados positivos alcanzados por estos países en la creación de nuevas sustancias tóxicas que en Occidente, por razones desconocidas, suelen clasificar bajo la denominación común de 'Novichok'", concluye la nota.