Rusia insiste en su rechazo al plan de EEUU para prorrogar la investigación sobre ataques químicos en Siria

El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov, ha asegurado que el borrador de una resolución no es "nuevo" y no contiene los elementos que Rusia reclama. "Todo lo que ha hecho Estados Unidos es retocar el texto inicial, maquillarlo, pero no contiene ningún tipo de cambio", ha sentenciado, según la agencia Sputnik.

El Mecanismo, integrado por Naciones Unidas y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), acusó recientemente al régimen de Bashar al Assad de estar detrás del ataque del 4 de abril en Jan Sheijún, que se saldó con más de cien muertos. El actual mandato expira el 16 de noviembre.

El texto presentado por Estados Unidos al resto de miembros del Consejo de Seguridad plantea que Siria no debe desarrollar o producir armas químicas e insta a todas las partes en conflicto a colaborar con las pesquisas internacionales.