Roy Moore gana al candidato de Trump a las primarias republicanas para ocupar la vacante de Sessions en el Senado

Moore, que también cuenta con el apoyo del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnel, se enfrentará el 12 de diciembre al candidato demócrata y exfiscal general Doug Jones, según ha informado la cadena de televisión ABC.

El ahora candidato republicano al Senado por Alabama, que se ha hecho con un 55 por ciento de los votos frente al 45 por ciento obtenido por Strange, ha admitido que no contaba con el respaldo de Trump, pero ha asegurado que eso no implica que el no apoye al presidente, así como su programa.

"No dejen que nadie de la prensa diga que como él no me apoyaba yo no le apoyo a él", ha aseverado frente a una multitud en las inmediaciones del Centro de Convenciones RCA, en Montgomery.

"Tenemos que devolver el conocimiento de Dios y de la Constitución al Congreso de Estados Unidos", ha aseverado.

Trump, por su parte, ha felicitado a Roy y le ha ofrecido su apoyo de cara a los comicios de diciembre. "Enhorabuena a Roy Moore por su victoria en las primarias republicanas por Alabama. Luther Strange ha hecho una buena carrera. Roy, gana en diciembre", ha señalado el dirigente en su cuenta de Twitter.