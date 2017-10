Rohani rechaza la renegociación del acuerdo nuclear y recuerda a Trump que no es un pacto "bilateral"

Poco después de que Trump compareciese en la Casa Blanca para anunciar que no avalaba el acuerdo y emplazar al Congreso a reescribirlo, Rohani ha comparecido en televisión para condenar un discurso que ha considerado insultante e irreal por parte del mandatario norteamericano.

"Las declaraciones de Trump no contenían más que improperios y una serie de acusaciones ilusorias contra la nación iraní", ha afirmado Rohani, que incluso ha instado a su homólogo a "estudiar historia" para percatarse del trato dado por Estados Unidos a Irán durante décadas, según la cadena estatal Press TV.

Al margen del discurso político, Rohani también ha cuestionado las amenazas de Trump en su sentido formal, apuntando que el inquilino de la Casa Blanca podría no tener tan fácil romper el acuerdo. "Aparentemente no sabe que no es un documento bilateral y que no puede actuar como quiera", ha señalado.

El pacto fue negociado en su día por Irán y el denominado 5+1 --Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Alemania--, pero posteriormente quedó refrendado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Rohani ha advertido de que, con los actuales compromisos sobre la mesa, la República Islámica seguirá respetando las obligaciones contempladas en dicho acuerdo.