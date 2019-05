Rohani sugiera la posibilidad de celebrar un referéndum en Irán sobre el programa nuclear del país

Según las informaciones facilitadas por la agencia iraní de noticias IRNA, el mandatario ha recordado que en 2044 pidió al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, la celebración de un referéndum sobre este asunto, citando el artículo 59 de la Constitución.

Asimismo, ha resaltado que Jamenei aceptó la propuesta, si bien el Gobierno del entonces presidente Mahmud Ahmadineyad se opuso a esta opción. Pese a ello, ha manifestado que esta votación sigue siendo una posibilidad.

Por otra parte, Rohani ha sostenido el hecho de que Estados Unidos se retirara el año pasado del acuerdo nuclear firmado en 2015 "es un honor para la diplomacia iraní".

En este sentido, ha recalcado que no tiene precedentes en la historia del país hacer frente a Estados Unidos mientras Naciones Unidas, la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) y otros países apoyan la postura de Teherán.

Las tensiones bilaterales se han renovado coincidiendo con el primer aniversario de la ruptura del acuerdo nuclear. Estados Unidos ha recuperado las sanciones contra Irán, mientras que la República Islámica ha optado por dejar de cumplir parte de los compromisos asumidos.

Durante la jornada del jueves, el propio Rohani destacó que Teherán no se rendirá ante las presiones de Estados Unidos y no abandonará sus políticas incluso en caso de que el país sea bombardeado.

"Tenemos que permanecer en pie y resistir. Los enemigos tienen que entender que aunque bombardeen nuestra tierra y nuestros hijos caigan mártires, resulten heridos o sean capturados, no abandonaremos nuestro objetivo de independencia y nuestro orgullo", agregó.

Por su parte, Jamenei resaltó la semana pasada que "no habrá guerra" con Estados Unidos. "La opción definitiva de la nación iraní es la resistencia frente a Estados Unidos y, en esta confrontación, Estados Unidos se verá forzado a retirarse", sostuvo.

Así, recalcó que "esta confrontación no es militar, porque no habrá ninguna guerra". "No estamos buscando guerra ni tampoco la están buscando ellos. Saben que no iría a su favor", apuntó.