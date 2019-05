Rohani dice que Irán no abandonará sus políticas incluso en caso de que el país sea bombardeado

"Tenemos que permanecer en pie y resistir. Los enemigos tienen que entender que aunque bombardeen nuestra tierra y nuestros hijos caigan mártires, resulten heridos o sean capturados, no abandonaremos nuestro objetivo de independencia y nuestro orgullo", ha dicho.

Así, ha manifestado que este mensaje llega "30 años después de la guerra", en referencia al conflicto entre Irán e Irak entre 1980 y 1988. "Muchos de las jóvenes generaciones no han visto la guerra, pero ven la resistencia y el sacrificio", ha agregado.

"La cultura de sacrificio debe mantenerse a día de hoy. Los enemigos están presionando para que abandonemos nuestra dignidad e independencia, pero la nación demostrará de nuevo que estos planes no darán frutos", ha manifestado, según ha informado la agencia iraní de noticias IRNA.

Horas antes, el jefe de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Mohammad Baqeri, había argumentado que las crecientes tensiones con Estados Unidos son "un choque de voluntades", tal y como ha recogido la cadena de televisión local Press TV.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos han aumentado en los últimos meses a causa de la decisión de Estados Unidos de retirarse en 2018 del citado acuerdo nuclear y reimponer las sanciones contra Teherán.

Pese a ello, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, resaltó la semana pasada que "no habrá guerra" con Estados Unidos. "La opción definitiva de la nación iraní es la resistencia frente a Estados Unidos y, en esta confrontación, Estados Unidos se verá forzado a retirarse", sostuvo, durante un encuentro con altos cargos del Gobierno.

Así, recalcó que "esta confrontación no es militar, porque no habrá ninguna guerra". "No estamos buscando guerra ni tampoco la están buscando ellos. Saben que no iría a su favor", apuntó.

Por su parte, Rohani descartó el martes la posibilidad de entablar conversaciones con Estados Unidos en la situación actual, ante lo que ha descrito como una "intimidación" por parte del país norteamericano.