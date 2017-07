Roban del museo Neil Armstrong una réplica en oro del módulo lunar del Apolo 11, de valor incalculable

Solo hay tres réplicas doradas en todo el mundo, todas ellas encargadas por el diario francés 'Le Figaro' al afamado joyero Cartier y costeadas con donativos de los lectores. Los tres astronautas de la misión --Armstrong, 'Buzz' Aldrin y Michael Collins-- recibieron estos modelos, de 18 kilates, durante una visita a París en 1969.

El museo ha lamentado profundamente el robo en su web de Facebook. "No se puede robar un museo porque un museo no 'posee' cosas. Somos transmisores del interés público. Nos preocupamos por los objetos para que el público no tenga que hacerlo".

"Trescientos visitantes han sido privados hoy de la posibilidad de visitar este museo", ha proseguido el centro. "Cada vez que desaparece un objeto se nos priva de una oportunidad para disfutar nuestra historia".