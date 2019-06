El diputado opositor Richard Blanco abandona la Embajada de Argentina en Caracas y huye a Colombia

Así lo ha anunciado él mismo a través de sus redes sociales, donde ha publicado una fotografía suya cruzando hacia Colombia por el río Guarumito, un cruce ilegal.

"Nadie me silenciará. Por eso decidí cruzar la frontera en Colombia y seguiré más adelante para pedir que nos ayuden. Solos no podemos y mi compromiso es con Venezuela", ha escrito en Twitter.

Blanco es uno de los quince diputados a los que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha señalado por los sucesos del 30 de abril y que se han visto despojados de su inmunidad parlamentaria por orden de la Asamblea Constituyente para que puedan ser procesados.

Algunos de los diputados investigados se han refugiado en embajadas extranjeras, mientras que otro ya había cruzado a Colombia, para eludir una eventual captura, puesto que el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, ya fue detenido bajo la misma acusación.

El presidente de Alianza Bravo Pueblo, el partido político del ex alcalde caraqueño Antonio Ledezma, aclaró entonces que estaba en la Embajada de Argentina --país donde vive su hija desde hace años-- en calidad de "huésped". "No he llenado ninguna planilla", aseguró, en alusión a una posible petición de asilo.

Ledezma le ha expresado su apoyo vía Twitter. "A luchar por la libertad de Venezuela, a contarle al mundo la tragedia y la urgencia de activar (una) intervención humanitaria para rescatar a nuestro país de la narcotiranía", ha escrito el líder opositor.

CRISIS VENEZOLANA

El 30 de abril, Guaidó y un liberado Leopoldo López anunciaron el inicio de la 'Operación Libertad' para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro asegurando que contaban con el apoyo de "un importante grupo" de militares. La sublevación armada naufragó y desde entonces la crisis política se mantiene en un 'impasse'.

Maduro, que el 10 de enero inició un segundo mandato con la oposición y buena parte de la comunidad internacional en contra, y Guaidó, que trece días después se autoproclamó "presidente encargado", mantienen un pulso por el reconocimiento como mandatario legítimo.

Entretanto, Venezuela se ha sumido en una profunda crisis humanitaria que, según los últimos datos de Naciones Unidas, ha expulsado a más de cuatro millones de personas hacia los países vecinos. La mayoría --más de 1,2 millones-- han ido a parar a Colombia.