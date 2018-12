Rescatados por un crucero dos pescadores de Costa Rica desparecidos desde hacía 20 días

Van Fleet ha contado en Twitter que los pescadores se durmieron mientras echaban las redes y cuando despertaron se dieron cuenta de que las habían perdido, por lo que navegaron en su busca hasta quedarse sin combustible, a la deriva, con agua y comida para solo siete días.

El 'Empress of the Seas' debía estar frente a las costas de la ciudad cubana de Cienfuegos pero la previsión de temporal obligó al crucero a desviarse hacia Jamaica, encontrando por el camino a los dos pescadores. "Creo que había un plan mayor en todo esto (...) He visto un milagro de Navidad", ha afirmado.

Los dos pescadores han sido trasladados a Jamaica para recibir atención médica. Uno de ellos apenas podía caminar cuando los encontraron. La tripulación les alimentó y cuidó hasta llegar a tierra. Además, hicieron una colecta de 300 dólares para que pudieran sufragar sus gastos.

"Todos nosotros, desde Royal Caribbean, les deseamos un regreso seguro a casa, en Costa Rica", ha remachado Van Fleet.