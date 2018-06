Mundo

Renzi reprocha al "abusón" Salvini que pese al desvío del 'Aquarius' "no ha cambiado nada"

El ex primer ministro italiano Matteo Renzi ha arremetido este domingo contra el ministro del Interior y líder de la Liga, Matteo Salvini, con el argumento de que a pesar de que ha logrado que los migrantes del 'Aquarius' no fueran llevados a Italia "no ha cambiado nada".