Regresa a Japón el periodista Jumpei Yasuda tras "un infierno" durante su secuestro en Siria

El periodista 'freelance' ha llegado al aeropuerto de Narita, desde donde su esposa ha leído un comunicado preparado en el que Yasuda ha pedido disculpas por los "tremendos problemas" y "preocupar a tanta gente".

Asimismo, ha dado las gracias por el apoyo recibido y por lograr su liberación y ha dicho que dará información sobre lo ocurrido "en el momento adecuado", según ha recogido la cadena de televisión japonesa NHK.

En una entrevista a la cadena cuando era trasladado en avión a Estambul, a donde voló tras su liberación, reconoció que "gradualmente" había "perdido el control sobre sí mismo".

El periodista indicó además que fue trasladado en coche a la frontera y entregado a las autoridades turcas, al tiempo que apuntó que había permanecido retenido en la provincia de Idlib.

Las autoridades turcas publicaron el miércoles un vídeo en el que aparecía Yasuda. "Mi nombre es Jumpei Yasuda, soy un periodista japonés. He estado secuestrado en Siria durante 40 meses, ahora estoy en Turquía. Estoy a salvo. Muchas gracias", dijo en la grabación.

Tras ver el vídeo, los padres de Yasuda mostraron ante la prensa su alegría por la liberación y su deseo de reencontrarse cuanto antes en Japón. "Sobre todo, quiero verle bien", afirmó su padre, Hideaki Yasuda.

"Cuando vuelva, quiero decirle una cosa: buen trabajo por haber aguantado allí", señaló. Su madre, Sachiko Yasuda, no pudo evitar las lágrimas al saber que su hijo ya está libre. "No puedo hacer otra cosa que no sea rezar. Por eso he estado rezando todo el día", explicó.

No es la primera vez que Yashuda ha sido secuestrado. En 2004 fue raptado junto a otros japoneses en Bagdad, la capital iraquí, y fue criticado por algunos sectores cuando fue liberado porque el Gobierno tuvo que negociar para lograr su libertad.

Antes de que se confirmara que Yasuda era la persona liberada que se encuentra en Turquía, el primer ministro japonés aseguró a la prensa que se ha sentido "muy tranquilizado" al saber que el periodista había recuperado la libertad y agradeció a Turquía y a Qatar la cooperación prestada.

El Gobierno japonés fue informado por Qatar en torno a las 21.00 horas del martes de que un hombre que se creía que era Yasuda había pasado a estar bajo custodia de las autoridades turcas. Según allegados de Yasuda, el periodista entró en Siria a finales de junio de 2015 para cubrir la guerra de Siria.

Tras un primer vídeo difundido en marzo de 2016 en el que aparecía un hombre que se identificaba como Yasuda hablando en inglés, en Internet se difundieron posteriormente otras grabaciones en las que pedía que le rescataran. El último vídeo fue difundido en julio de 2018.