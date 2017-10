Rechazada la petición de un pastor para retirar cargos contra él por una "profecía" sobre la muerte de Mugabe

El presidente del Constitucional, Luke Malaba, se ha negado a conceder la razón a Muagaza, recalcando que el asunto no debía haber sido presentado ante el tribunal, según ha informado el diario local 'News Day'.

"Existe el error entre abogados y magistrados de que todos los asuntos en los que no se ponen de acuerdo deben ser llevados ante el Constitucional", ha manifestado.

El pastor argumentó en enero tras su detención que fue Dios quien le comunicó la fecha de la muerte de Mugabe, detallando que "fue durante un rezo" que llevó a cabo el 26 de diciembre.

"Dios me dijo que en 2017 el presidente iba a morir, y me comunicó que iba a pasar el 17 de octubre. No estoy contento por que alguien muera, pero es algo que va a pasar", agregó.

Asimismo, manifestó que Mugabe podría no morir en esa fecha "si hace lo que tiene que hacer", sin dar más detalles al respecto.

Las autoridades afirmaron que el pastor había insultado a la religión cristiana y a las tradiciones africanas con sus afirmaciones, si bien sus abogados han resaltado que los cargos presentados contra él son anticonstitucionales.

Mugabe, de 92 años, es el único gobernante que ha conocido el país desde su independencia de Reino Unido en 1980, en el comienzo de un régimen monolítico que ha superado casi incontables crisis económicas y políticas.