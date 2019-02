RSF denuncia el aumento de la represión contra periodistas y la censura desde la autoproclamación de Guaidó

La corresponsal de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en Venezuela, Elsa Piña, ha denunciado el aumento de la represión y de la censura a la prensa por parte de las autoridades venezolanas desde el día en el que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela el 23 de enero.

Piña ha recordado que en enero se registraron "59 violaciones a la libertad de expresión" en Venezuela, según el último informe del Instituto de Prensa y Sociedad, un dato "significativo" que se suma al aumento de la censura, las detenciones y otras prácticas contra los meidos.

"Este mes se ha visto mucha censura, detenciones y el tema del control de Internet, con el blackout que hubo el 20 de enero", ha explicado Piña, en una entrevista concedida a Europa Press. La corresponsal de RSF ha puesto de manifiesto también el aumento de detenciones de reporteros.

"En todo 2017 fueron detenidos nueve periodistas. Tan solo en cinco días de 2019 se detuvo a doce. El aumento de las detenciones es bárbaro", ha explicado. En su opinión, es especialmente significativo que los periodistas detenidos sean extranjeros y ha señalado que se trata de "una medida para generar intimidación y que la prensa extranjera se inhiba de enviar periodistas".

La corresponsal de RSF en Venezuela ha asegurado que han aumentado las deportaciones de periodistas extranjeros, al igual que las detenciones de reporteros, algunas de ellas practicadas por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

"Ha habido de todo. Ha habido desde (detenciones de) Guardia Presidencial en el Palacio de Miraflores hasta de funcionarios del SEBIN y de la Guardia Nacional. Los organismos que tienen el poder de las armas se reparten la tarea", ha explicado.

Piña ha recordado que el periodista alemán Billy Six permanece desde noviembre en el complejo Helicoide del SEBIN, que le acusa de haber violado una zona de seguridad. Preguntada por el trato que tienen los reporteros mientras están detenidos por el SEBIN, ha dicho que uno de los reporteros liberados comentó que le tuvieron esposado a una silla "toda una noche".

"No es tortura tradicional pero es un maltrato. Si supuestamente tú estás allí, has ido voluntariamente, vas para aclarar cualquier duda, cualquier situación. No tienes entonces por qué esposarme en la silla", ha planteado. Las detenciones de reporteros están rodeadas, según ha explicado, de "muchas irregularidades".

Ante la pregunta de cómo trabajan los periodistas que cubren la información del Gobierno de Nicolás Maduro, Piña ha dicho que los reporteros afrontan muchas dificultades. "El acceso a la información oficial es limitado. Se sabe lo que el Gobierno quiere que se sepa. Cuando un periodista logra conseguir una información diferente, no cuenta con el aval de ninguna voz porque los funcionarios están limitados. Solamente puede hablar la cabeza", ha indicado.

En cuanto a la cobertura de manifestaciones a favor del Gobierno o de sus actos, ha indicado que los periodistas tienen complicado hacer su labor. "Es un riesgo. Al final hay que hacerlo porque hay que reportar todo lo que ocurre. Es un riesgo incluso por los mismos manifestantes porque se puede tornar tensa la protesta. Pueden decir: Ah, tú eres de un canal golpista o tú eres imperialista. Se maneja el discurso oficial y eso hace ver al periodista como enemigo", ha señalado.

LOS "VICTIMARIOS" SON LAS FUERZAS POLICIALES

En relación a los responsables de la represión contra los periodistas, ha subrayado que las "estadísticas" ponen de manifiesto que los principales responsables o "victimarios" son "las fuerzas policiales y la Guardia Nacional y el Ejército".

Piña ha asegurado también que hay un aumento "impresionante" del flujo de reporteros que se marchan a otros países. "El Día Nacional del Periodista en Venezuela la gran novedad fue la cifra de periodistas que se han ido. Ayer nos enteramos de que en España hay 300 periodistas venezolanos", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que el periodista es también "un ciudadano normal" que, como el resto de personas, está expuesto en Venezuela a "la inflación" y "la escasez" y que "vive todo el día a día", por lo que también se puede ver abocado a dejar la profesión por falta de recursos.

Consultada sobre si hay abusos contra la prensa en la cobertura de manifestaciones opositoras o de los actos de Guaidó, Piña ha dicho que por ahora el "gran problema" se deriva del término que se usa para definir la autoproclamación pero ha subrayado que no hay abusos ni agresiones.

"En la última manifestación que hubo en Caracas increíblemente no se reportó ningún caso de agresión, ningún caso de atención... Nada. Hasta las estaciones de metro estuvieron abiertas. No se reportó ninguna irregularidad, que eso llama mucho la atención", ha dicho.

El acoso y los ataques a la prensa también llegan desde las redes sociales, un escenario especialmente activo en Venezuela. La corresponsal de RSF ha recordado que hay un hombre que está "encarcelado" en Venezuela por publicar en Twitter la ruta del avión presidencial, que "era una información pública", y ha contado casos de periodistas que han recibido insultos y amenazas en redes sociales, incluido un equipo de reporteros que tuvieron que abandonar el país.

"Las cuentas de algunos periodistas importantes pueden ser o canceladas o duplicadas. Les hacen como unas cuentas paralelas o las hackean y ponen información falsa para desacreditarlos", ha explicado.

Preguntada sobre quién considera que es el responsable de la campaña contra la prensa, Piña no ha dudado en asegurar que la responsabilidad "directa" es del presidente del país, Nicolás Maduro. "El Gobierno desde la época de Chávez ha tenido una política sistemática de control de la información que circula en Venezuela. Eso lleva a hacerse la vista gorda cuando hay agresiones y a no hacer justicia", ha subrayado.

Piña ha hecho hincapié en que los "agresores" o "victimarios" de la prensa "siempre se salen con la suya" en Venezuela. "Hay censura directa. Al tener ellos (el Gobierno) el control de Internet pueden hacer muchísimas cosas. Desde el blackout que hubo a hasta hacer un apagón. Ellos pueden controlar eso. Control de los medios radioeléctricos. Con una simple llamada dicen: Mira o me sacas ese programa del aire o adiós concesión. Entonces los medios también tienen que resguardar sus intereses", ha explicado.

López se encuentra en España estos días con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que este viernes ha denunciado los ataques a la libertad de prensa en Venezuela durante la presentación de su informe anual.