Prensa internacional: Trump entrega sus Premios 'Fake News' a seis medios estadounidenses

NYT: El precio del petróleo está al alza gracias a que la economía global impulsa la demanda





Tensiones en Irán. Ola de frío en Estados Unidos. Un año de recortes en la producción. Aunque apenas comienza el 2018, no han faltado motivos para que aumente el precio del petróleo.

El precio del petróleo crudo Brent, el precio de referencia internacional, ha aumentado casi un 50 por ciento desde junio. Varias veces durante la semana pasada superó momentáneamente los 70 dólares por barril —alcanzó ese precio por primera vez desde diciembre de 2014— en el mercado asiático, aunque después bajó.

Las reservas de petróleo acumuladas durante años comienzan a menguar. Además, la economía global se encuentra boyante, por lo que ha aumentado la demanda, lo que significa que los precios podrían subir todavía más.

"El mercado entró en una nueva fase", explicó Richard Mallinson, un analista de la empresa de investigación Energy Aspects en Londres.

The Guardian: Reino Unido pagará 50 millones de euros para evitar otro campo de refugiados en Calais

El Reino Unido pagará 50 millones de euros para reforzar el dispositivo de seguridad en Francia con el objetivo de evitar la implantación de otro campo de refugiados en Calais u otro lugar estratégico para el asentamiento de migrantes, ha anunciado Theresa May.

También se usará para ayudar a reubicar a los migrantes de las ciudades portuarias a otras partes de Francia. Las medidas han incluido la construcción de un muro de hormigón de 1 km de largo diseñado para evitar que migrantes y refugiados se acerquen a las carreteras utilizadas por los camiones que se acercan al puerto.

Le Monde: Donald Trump ataca nuevamente a la prensa

Trump concede sus delirantes Premios ‘Fake News’ a seis grandes medios críticos. La CNN, con cuatro menciones, y The New York Times, con dos, encabezan la lista negra del presidente. Les siguen The Washington Post, Newsweek, Time y la cadena ABC.

Diez medios recibieron por Twitter el galardón que les certifica a ojos del presidente de Estados Unidos como los “más deshonestos del año”. El primer puesto fue para Paul Krugman, Nobel de Economía en 2008, quien la noche de la victoria electoral de Trump predijo en The New York Times que la economía estadounidense "nunca se recobraría".