Prensa internacional: La cifra de 100.000 solicitudes de asilo se cruzó en Francia en 2017

NYT: Bannon intenta alejarse de los comentarios explosivos

El ex jefe de estrategia de Donald Trump, Steve Bannon, que desató la polémica por sus comentarios sobre el libro Fire and Fury: Inside the Trump White House (Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump), emitió un cuidadoso comunicado, a modo de disculpa.

"Mi apoyo al presidente y su agenda es inquebrantable", aseguró Bannon en su nota, donde expresó su arrepentimiento por sus polémicos comentarios, que plantearon dudas sobre la estabilidad mental del presidente y sus motivaciones reales de querer llegar a la Casa Blanca.



The Guardian: El Parlamento británico informa de 24.000 intentos de acceder a sitios web pornográficos desde las elecciones

Se han realizado más de 24.000 intentos para acceder a sitios web pornográficos en el Parlamento británico desde las elecciones generales, según datos oficiales.

La cifra de 24.473 intentos representa alrededor de 160 búsquedas de media al día desde ordenadores y otros dispositivos conectados a la red parlamentaria, entre junio y octubre del año pasado.

Se produce en medio de un escándalo sexual en Westminster, durante el cual Theresa May despidió a su mano derecha en el Gobierno, Damian Green, después de que hiciera declaraciones engañosas sobre las denuncias de que la policía encontró pornografía en los ordenadores de su oficina parlamentaria en 2008.



Le Monde: La cifra de 100.000 solicitudes de asilo se cruzó en Francia en 2017

En 2017 se ha cruzado la cifra de 100.000 solicitudes de asilo. Un récord, a pesar de la dificultad de registrar las solicitudes. Pese al discurso de bienvenida a los refugiados, la disuasión a su llegada se ha extendido durante el último año.