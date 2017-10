Prensa económico internacional: Rio Tinto demandada engañar a los inversores y la implantación del MiFID II

WSJ: la minera Rio Tinto demandada por inflar el valor de la compañía para los inversores

Los reguladores estadounidenses demandaron el martes a Rio Tinto RIO -0,46% PLC y dos de sus ex altos ejecutivos por engañar a los inversionistas sobre el valor de los activos de carbón de Mozambique obtenidos en una desastrosa adquisición que causó enormes pérdidas para el gigante minero global.

Rio Tinto continuó valorando los activos mineros en Mozambique en más de $ 3 mil millones a pesar de que una evaluación interna desveló que valían $ 680 millones negativos, de acuerdo con una demanda presentada en el tribunal federal de Manhattan.

La demanda de la Comisión de Bolsa y Valores alega que el ex presidente ejecutivo Thomas Albanese y el ex director financiero Guy Elliott sabían sobre el valor decreciente del proyecto, pero no lo divulgaron a los inversores y engañaron a su junta directiva sobre el alcance de los problemas.



Bloomberg: más de la mitad de los países de la UE aún no han implantado el MiFID II

Más de la mitad de los 28 países de la Unión Europea todavía luchan por transponer las reglas del mercado financiero de MiFID II en sus legislaciones nacionales, lo que agrega confusión a la industria mientras las empresas compiten para cumplir con los nuevos requisitos antes de la fecha de inicio del 3 de enero.

En diecisiete países, incluidos España, los Países Bajos y Portugal, los responsables políticos siguen trabajando para convertir la Directiva revisada sobre los mercados de instrumentos financieros en leyes o reglamentos nacionales, según la Comisión Europea y los informes de Bloomberg.

Este guión de último momento se suma a la incertidumbre para los bancos y los administradores de dinero a medida que se preparan para un proyecto de ley estimado de $ 2 mil millones para cumplir con MiFID II, una reescritura general de las reglas comerciales que afectan a las acciones, los bonos, los derivados y las materias primas.



CNN Money: La economía de Xi Jinping: ¿qué pasará con China?

El presidente chino, Xi Jinping, quiere demostrar quién es el jefe de la segunda economía más grande del mundo.

Los principales líderes del país se reúnen en Beijing esta semana para el Congreso Nacional del gobernante Partido Comunista , un evento que se lleva a cabo solo dos veces por década y es el pico del calendario político de China. Para Xi, es una oportunidad para reforzar su control sobre el poder ya que se prepara para un segundo mandato de cinco años. Durante sus primeros cinco años, dejó en claro que los intereses del partido prevalecen sobre las fuerzas del mercado, y muchos expertos esperan que eso continúe.