Prensa económica internacional: May defiende Uber en Londres y la nueva detención en Volkswagen

WSJ: La policía alemana arresta al anterior jefe de motores de Volkswagen en el escándalo de emisiones

La investigación sobre el escándalo de emisiones de Volkswagen AG dio un giro dramático este jueves, cuando el ex jefe de motores del fabricante de automóviles fue arrestado en relación con el escándalo en los motores diésel para engañar a los controladores de emisiones, según una persona familiarizada con la situación.

Wolfgang Hatz fue arrestado el miércoles y juzgado ante un juez en Munich al día siguiente, después de lo cual fue detenido preventivamente, dijo la persona. No estaba claro si el Sr. Hatz sería puesto en libertad bajo fianza.

El arresto es significativo porque el Sr. Hatz supervisó el desarrollo del motor en el momento en que los ingenieros de Volkswagen idearon un plan para instalar software ilegal en algunos motores diesel para hacerlos aparecer como si pudieran cumplir estrictas restricciones a las emisiones de escape en los EE.UU.

El Sr. Hatz, el ejecutivo más alto de la investigación, también fue un confidente de Martin Winterkorn, el ex director ejecutivo de Volkwagen, quien dimitió días después de que el escándalo se hiciera público. Winterkorn ha negado cualquier conocimiento del uso del software ilegal del motor a las pruebas de emisiones del juego.



Bloomberg: Theresa May defiende a Uber el mismo día que ataca a Boeing

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, no sorprendió a mucha gente cuando identificó a Boeing Co. como una mala compañía el jueves. Más desconcertante fue su elección de Uber Technologies Inc. como una firma a ser defendida. Especialmente cuando acababa de dar un discurso sobre la importancia del buen comportamiento corporativo.



Una de las principales causas es el empleo: el caso de Boeing contra Bombardier Inc. amenaza a los trabajadores en Belfast, Irlanda del Norte. "Este no es el tipo de comportamiento que esperamos de un socio a largo plazo, y socava esa asociación", dijo May, insinuando que los contratos podrían ir a otro lugar si la empresa no cambia su forma.

Además, Uber es el tipo de empresa tecnológica que Gran Bretaña necesita para atraer a los banqueros. La defensa de Uber por May sería respondida en una entrevista con la BBC el jueves, donde May declaró la guerra contra el alcalde de Londres, Sadiq Khan, que dirige Transport for London , y que aseguró que no renovaría la licencia de la compañía de coche compartido.

"De un golpe de pluma, lo que el alcalde ha hecho es arriesgarse a 40.000 empleos", dijo May. "Sí, hay cosas que arreglar y problemas de seguridad que Uber debe abordar (...) Creo que una prohibición general es desproporcionada ".





CNN Money: Elon Musk planea aterizar naves espaciales en Marte en cinco años

Elon Musk acaba de desvelar más de su gran plan para colonizar Marte.

El gigante de la tecnología de carga dura dijo que su compañía de cohetes, SpaceX , pretende aterrizar al menos dos buques de carga en el planeta rojo en 2022 con el fin de colocar sistemas de energía, minería y permitir la visita de nuevos colonizadores. Sólo en cinco años.

Los buques que llevan equipos llegarían en 2024, agregó Musk en una presentación. Para alcanzar esos plazos, SpaceX planea comenzar a construir la primera nave espacial a mediados del próximo año, dijo. oMusk reveló más detalles sobre la nave espacial - denominada BFR, o "Big F - King Rocket". Los "colonizadores de Marte" podrán viajar en el BFR, que tendrá capacidad para alrededor de 100 personas repartidas en más de 40 cabinas.