Prensa económica internacional: la economía China se expande un fuerte 6,8% en el tercer trimestre

WSJ: China alcanza un crecimiento del 6,8% en el tercer trimestre

La economía de China se expandió a un fuerte ritmo del 6,8% en el tercer trimestre, cumpliendo las expectativas del mercado, gracias a los impulsores del crecimiento tradicional como la manufactura y las exportaciones.

Las buenas noticias económicas llegan a los líderes del Partido Comunista que se reúnen para un cónclave que sólo se organiza dos veces cada década. En el evento, que se espera que fortalezca el reinado del presidente Xi Jinping sobre la nación en los próximos años, varios niveles del gobierno han soportado durante meses grandes esfuerzos para mantener la segunda economía más grande del mundo en equilibrio.

El ritmo del tercer trimestre se desaceleró desde el 6,9% en el segundo trimestre, aunque pone al alcance del año el objetivo anual establecido por el liderazgo para el crecimiento de aproximadamente el 6,5%. Agregando una sensación de optimismo en los círculos oficiales, el gobernador del banco central de China, Zhou Xiaochuan, dijo que pocos días antes del cónclave político, el crecimiento de la segunda parte del mandato de Xi Jinping podría alcanzar incluso el 7%.



Bloomberg: May escribe a los europeos en Reino Unido para presionar a la UE

En un esfuerzo por generar buena voluntad, May ha publicado una carta abierta a los 3 millones de ciudadanos de la UE que viven en Gran Bretaña, diciéndoles que quiere que se queden después del Brexit en 2019. La medida no ha pasado desapercibida a las puertas de la cumbre europea que se celebra este jueves y algunos han criticado a la primera Ministra por usar a los ciudadanos como moneda de cambio para avanzar con el Brexit.

Theresa May exigirá a la Unión Europea que mueva las conversaciones Brexit para negociar un enfrentamiento cara a cara con los líderes durante la cena, a pesar de que los funcionarios de la UE ven el avance en el problema como casi imposible. No obstante, May quiere a todas costa que las negociaciones avancen y espera discutir cómo hacer progresos más rápidos, según un alto funcionario del gobierno del Reino Unido. Si bien la UE también está ansiosa por progresar, las autoridades dicen que el Reino Unido no han hecho lo suficiente para traducir las concesiones del discurso de May dado en Florencia el mes pasado.

CNN Money: Trump amenaza con terminar con el TLCAN tras la cuarta ronda de negociaciones

La amenaza del presidente Trump de terminar con el TLCAN atemoriza a los latinoamericanos, pero la vida sin el acuerdo comercial Estados Unidos-México-Canadá podría convertirse en una realidad.

La cuarta ronda de la renegociación del TLCAN finaliza el martes, y hasta la fecha se han realizado pocos avances en los temas más importantes. Trump rutinariamente amenaza con retirarse del pacto si las negociaciones van al sur. Como presidente, tiene la autoridad de retirarse del TLCAN por su cuenta, pero debe dar aviso a México y Canadá con seis meses de antelación.

Los granjeros estadounidenses, los trabajadores de restaurantes y algunos empleados de fabricación se verían seriamente afectados si Trump se saliera del TLCAN, según un análisis en profundidad publicado en agosto por ImpactECON, una firma consultora en Colorado.