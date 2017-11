Prensa económica internacional: Google desacelera su ritmo de crecimiento ante el auge de la competencia

WSJ: el auge de la competencia desacelera el ritmo de crecimiento de Google

El crecimiento del negocio de búsqueda de publicidad de Google Inc. , la máquina de hacer dinero que hizo que la compañía sea una de las más valiosas del mundo, puede estar desacelerándose a medida que alternativas como Facebook Inc. obtienen más dólares por marketing.

Google informó un aumento del 20% en los ingresos del tercer trimestre el jueves, pero Carlos Kirjner, un analista de Bernstein Research, estimó que los ingresos por publicidad de búsqueda crecieron alrededor de 17% en comparación con el año anterior, por debajo del crecimiento de casi 21% en el segundo trimestre. Otros aseguran que los ingresos de Google comienzan a apoyarse en otras fuentes, como YouTube.



Bloomberg: Deutsche Bank duplica los préstamos apalancados para impulsar el crecimiento

El jefe ejecutivo del Deutche Bank, John Cryan, reflexiona sobre cómo restablecer el ritmo de crecimiento de su entidad. El banco con sede en Frankfurt agregó 24 directores y directores en su negocio de finanzas corporativas en Estados Unidos sólo este año, lo que supone un ritmo récord de contratación, según Mark Fedorcik, codirector de la unidad de mercados de capital global de Deutsche Bank.

Entre los objetivos es volver a ser un arreglista superior de préstamos apalancados, la deuda con riesgo que ha surgido en medio de las bajas tasas de interés y la perspectiva de una reversión de las regulaciones posteriores a la crisis. Un áera en la que, avisan, quieren ser de los más potentes para el año que viene.



CNN Money: Por qué el mundo no percibe el aumento salarial

Charlie Braun no puede encontrar suficientes trabajadores para su fábrica en Ohio y no está seguro de cómo conservar los que tiene. Su problema es cada vez mayor para las empresas de todo el mundo: simplemente no hay suficientes trabajadores calificados o disponibles.

La mayoría de las personas no reciben un gran aumento salarial, lo que se esperaría ver cuando hay muchos empleos. Y es que el crecimiento de los salarios en Estados Unidos es de un lento 2.6% este año, superando a la inflación moderada, pero aún muy por debajo del objetivo de la Reserva Federal de 3.5%, un nivel que no ha alcanzado en casi nueve años.