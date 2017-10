Prensa económica internacional: Reino Unido no pagará el Brexit sin acuerdo comercial

WSJ: Facebook estima que alrededor de 10 millones de usuarios vieron los anuncios con soporte ruso

Facebook Inc. admitió este lunes que estima que 10 millones de personas vieron los anuncios que, según se descubrió, fueron pagados por entidades rusas para interferir en las elecciones. No obstante, advirtió que puede no existir la actividad maliciosa que intentaba interferir en el proceso político estadounidense.

La revelación de Facebook cuantifica por primera vez la propagación de la conocida actividad rusa desde que la red social dijese el mes pasado que había identificado 470 cuentas "inauténticas" rusas respaldadas con 100.000 dólares en gastos publicitarios.

Facebook presentó a los investigadores del Congreso los datos sobre 3.000 anuncios comprados por los actores rusos antes y después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Cerca de la mitad de los anuncios fueron vistos después de las elecciones, dijo Facebook, y una cuarta parte nunca fue mostrada a nadie. La mitad de los anuncios cuestan menos de $ 3 para ejecutarse.



Bloomberg: El Brexit dejará un agujero de 20.000 millones de euros sin acuerdo comercial para Theresa May

El Reino Unido dejará un agujero de 20.000 millones de euros (23.000 millones de dólares) en el presupuesto de la Unión Europea si no se consigue un acuerdo comercial entre la UE y Reino Unido. Gran Bretaña no cumplirá la oferta de la primera ministra de cubrir la parte del Reino Unido del presupuesto de la UE hasta el 2020 sin un acuerdo más amplio de Brexit. El Reino Unido tampoco aceptó ser responsable de una parte de las pensiones del personal de la UE.

En un intento de desbloquear las conversaciones estancadas, May tuvo a bien recordar en el discurso en Florencia que el Reino Unido cumpliría sus obligaciones financieras y seguiría pagando en el presupuesto de la UE. "No quiero que nuestros socios teman que tendrán que pagar más o recibir menos por el resto del plan de presupuesto actual como resultado de nuestra decisión de salir", dijo. Ahora, esta declaración contrasta con la de sus funcionarios, dejando preveer un posible bloqueo en el pago como medida de presión para conseguir el tan anhelado acuerdo comercial.



CNN Money: Tesla no consigue cumplir con la produción de su Modelo 3

Tesla se quedó muy lejos de su plan para construir 1.500 de su primer coche de mercado masivo, el Modelo 3. ¿El número real que construyó? 260, o 83% menos de lo prometido.

El anuncio hecho a última hora del lunes muestra los desafíos de construir un coche eléctrico más asequible - una versión básica que cuesta alrededor de $ 35.000.

Las acciones de Tesla ( TSLA ) cayeron un 1,5% en las operaciones después de conocerse la noticia. Tesla dijo que la mayoría de las líneas en el Gigafactory , su planta de baterías en Nevada, y su planta de ensamblaje de automóviles en California, estaban cumpliendo sus objetivos de producción , pero que "un puñado ha tardado más en activarse de lo esperado".

"No hay problemas fundamentales con el Modelo 3 o la cadena de suministro", dijo la compañía en su comunicado. "Entendemos lo que hay que arreglar y estamos seguros de abordar los problemas de cuello de botella de fabricación en el corto plazo".