Prensa económica internacional: los altos costos de mudanza de los banqueros londinenses tras el Brexit

WSJ: Google incentivará la prensa por subscriptores

Google está desarrollando un paquete de nuevas políticas y servicios para ayudar a los editores de noticias a aumentar las suscripciones, una medida seguramente enfocada a mejorar su relación con algunos de los mayores críticos de su poder a través de Internet.

La compañía del buscador finalizará así su política "primer click gratis" de diez años de antigüedad, con la que exigía que los sitios web de noticias ofrecieran a los lectores acceso gratuito a los artículos de los resultados de búsqueda de Google. Esta estrategia era especialmente molesta para los editores que con modelos de negocios de suscripciones, ya que denunciaban que socavan sus esfuerzos para que los lectores paguen por las noticias.

Google dijo que también planea herramientas para ayudar a aumentar las suscripciones: permitirá a los usuarios iniciar sesión con sus contraseñas de Google para simplificar el proceso de suscripción y compartir datos de usuarios con organizaciones de noticias para orientar mejor suscriptores potenciales.



Bloomberg: los altos costos de mudanzas de los banqueros londinenses tras el Brexit

Bancos dispuestos a canalizar a cientos, si no miles, de empleados fuera del Reino Unido. Sin embargo, no saldrá gratis. De acuerdo con personas con conocimiento de la planificación de contingencia de las empresas, la operación se podría elevar a unos 500 millones en dólares por cada banco.

Los costos están aumentando en parte, ya que les resulta más difícil de lo esperado persuadir a los londinenses reacios a trasladarse al extranjero.

"No hay duda de que los costos son significativamente mayores de lo que los bancos originalmente esperaban", dijo Jon Terry, un socio y especialista de pago de PricewaterhouseCoopers LLP. "No hay suficientes personas calificadas en los mercados locales de la UE para satisfacer las necesidades de los bancos, por lo que van a tener que depender de mover personal más caro de otros lugares. Y mucha gente no quiere mudarse. Los bancos pueden tener que recurrir a costosos paquetes de reubicación que incluyen vivienda, costos de escuelas privadas y otros beneficios para conseguir que los londinenses se vayan. Alguien que ganó 1 millón de libras (1,3 millones de dólares) en el Reino Unido podría fácilmente costar 1,5 millones de libras en París o Frankfurt, después de compensar cualquier aumento en los impuestos sobre la renta y otros gastos, calculó Terry.



CNN Money: la "visa de oro" americana pierde brillo en China

Los chinos parecen estar perdiendo interés en el polémico programa de visas "de oro" estadounidense. El programa ha canalizado miles de millones de dólares a los desarrolladores de bienes raíces estadounidenses.

Durante años, los ciudadanos chinos han colapsado el programa EB-5, que otorga tarjetas verdes de los Estados Unidos a los extranjeros que traigan por lo menos $ 500.000 en las inversiones que crean trabajos. Su entusiasmo por el programa -conocido a menudo como la "visa de oro" - dio como resultado en decenas de miles de solicitudes.

Sin embargo, la gente de la industria dice haber presenciado una caída significativa en la demanda china de visas este año debido a largas esperas. Y también, a los esfuerzos de Beijing para hacer más difícil sacar dinero del país.

El programa de visas apela a los ciudadanos chinos ricos como una manera de sacar dinero del país y también para asegurar mejores oportunidades para sus hijos.