Prensa económica internacional: El bitcoin se desploma casi un 20% en menos de un día

WSJ: Facebook, Google y Amazon dominan el mercado mundial

Standard Oil Co. y American Telephone and Telegraph Co. fueron los titanes tecnológicos de su época, al mando de más del 80% de sus mercados.

Los gigantes tecnológicos de la actualidad son igual de dominantes en los EEUU. Google maneja el 89% de las búsquedas en Internet; el 95% de los adultos jóvenes en Internet usan un producto de Facebook; y Amazon.com ahora representa el 75% de las ventas de libros electrónicos.



Bloomberg: El bitcoin se desploma casi un 20% en menos de un día

Las señales de alerta sobre los riesgos de los bitcoins son cada vez más contundentes y los inversores empiezan a moderar su entusiasmo.

En apenas 24 horas, la moneda digital más popular ha perdido casi un 20% de su valor, desde los más de 14.147 dólares que marcó el lunes hasta los casi 11.900 dólares que rondó el martes.

El desplome es aún mayor (supera el 23%) en comparación con el nivel de hace una semana y se eleva por encima del 60% si se tiene en cuenta los más de 19.300 que anotó el pasado 16 de diciembre.



CNN Money: Corea del Norte vinculada a nuevos ataques a criptomonedas

Los piratas informáticos vinculados a Corea del Norte atacaron a los inversores de criptomonedas justo cuando el bitcoin comenzó a elevarse a niveles récord, según un nuevo informe.

El malware fue creado a mediados de octubre y noviembre, justo cuando Bitcoin comenzó a subir a alturas asombrosas, según el informe, que fue publicado el martes. Otras criptomonedas como ethereum y monero también han experimentado un salto masivo en valor en los últimos meses.