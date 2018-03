15 frases para reflexionar del genio Stephen Hawking

El 14 de marzo quedará marcada como una fecha negra para la astrofísica. Este martes nos ha dejado Stephen Hawking, pero su legado permanece. Autor de teorías tan rompedoras como asentadas, el genio nos ha dicho adiós en su domicilio de Cambridge, tras años de lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica que padecía desde hace 50 años.

Hawking nos abandona pero su legado perdura. Estas son algunas de las más geniales reflexiones del astrofísico británico.

- "Actualmente aún nos esforzamos por saber por qué estamos aquí y de dónde venimos realmente."



- "Dios no sólo juega a los dados: a veces los tira donde no podemos verlos."



- "La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios."



- "Solo somos una raza avanzada de primates en un planeta menor de una estrella ordinaria. Pero podemos entender el universo."



- "Incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle."



- "El universo no solo tiene una historia, sino cualquier historia posible."



- "Para sobrevivir, los seres humanos tienen que consumir alimento, que es una forma ordenada de energía, y convertirlo en calor, que es una forma desordenada de energía."



- "Si descubrimos una teoría completa, con el tiempo habrá de ser, en sus líneas maestras, comprensible para todos y no únicamente para unos pocos científicos."

- "No hay cielo, es un cuento de hadas"

- "La humanidad debe evitar el contacto con los extraterrestres"

- "El universo no necesitó ayuda de Dios para existir"

- "Limitar nuestra atención a las materias terrestres sería limitar el espíritu humano"

- “Si los extraterrestres nos visitaran, ocurriría lo mismo que cuando Cristóbal Colón desembarcó en América y nada salió bien para los nativos americanos"

- “Los robots podrían llegar a tomar el control y se podrían rediseñar a sí mismos”

- “La vida sería trágica si no fuera graciosa”.