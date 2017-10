Putin asegura que todavía no ha decidido si se presentará a la reelección

Durante un foro energético, Putin ha sido interrogado por sus potenciales rivales. "No sólo no he decidido contra quién me presentaría, sino que yo mismo no he decidido si me presentaré", ha respondido, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Sputnik.

Putin ha esquivado resolver el enigma en las sucesivas veces que se le ha preguntado por el tema, si bien a estas alturas nadie duda de que el presidente aspirará al que sería su cuarto mandato no consecutivo. Los sondeos le sitúan como favorito y uno de los líderes opositores más reconocidos, Alexei Navalni, no podrá presentarse a las elecciones por tener condenas judiciales a sus espaldas.

Los mandatos presidenciales en Rusia se prolongan durante seis años y existe un límite máximo de dos consecutivos. Putin llegó al Kremlin en el año 2000, pero tuvo que abandonarlo ocho años más tarde, para dejar paso a su entonces primer ministro, Dimitri Medvedev, que terminó cediendo seis años más tarde de nuevo el bastón a su mentor.