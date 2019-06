Putin dice que en la actualidad "no hay motivos" para la posible unificación de Rusia y Bielorrusia

"No, está descartado", ha señalado durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. "Actualmente no hay motivos para la unificación de los estados, no hay planes ni objetivos", ha agregado, según la agencia de noticias Sputnik.

Así, ha dicho que rusos, ucranianos y bielorrusos son un pueblo unido "que está viviendo en países diferentes", al tiempo que ha recordado que Rusia y Bielorrusia tienen planes de cooperación.

"Tenemos un plan para construir el llamado Estado de la Unión. Estoy convencido de que nuestros pueblos tienen interés en ello. Se ha hecho mucho en este área", ha sostenido, tal y como ha recogido la agencia Tass.

Sin embargo, ha dicho que gran parte de lo estipulado en los acuerdos firmados entre 1996 y 2000 aún no se ha cumplido. El nombre original de la entidad supranacional era Comunidad de Rusia y Bielorrusia.

Por otra parte, Putin ha dicho que no elude los contactos con el nuevo presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y ha recalcado que las autoridades rusas "trabajarán con él".

"No conozco a esta persona, espero que nos conozcamos. Aparentemente, es un buen especialista en el campo en el que ha trabajado hasta ahora, es un buen actor", ha señalado.

"Hablo en serio, pero se están riendo", ha dicho, antes de agregar que "una cosa es desempeñar el papel de alguien y otra, ser alguien". Zelenski es un actor famoso en Ucrania por interpretar el papel de presidente del país en una conocida serie.

El mandatario ruso ha explicado además que no ha felicitado a Zelenski por su victoria electoral debido a su "retórica". "Todavía sigue teniendo cierta retórica, nos llama enemigos, agresores. De alguna manera debe decidir qué quiere lograr, qué quiere hacer", ha apuntado.

"Aún no se ha mostrado y lo que vemos son declaraciones contradictorias: durante la campaña preelectoral una cosa, después de las elecciones, otra. Esperaremos y veremos", ha zanjado.