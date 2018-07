Putin y Trump logran restaurar la confianza a "un nivel aceptable" tras un "periodo difícil"

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha indicado que la reunión de este lunes en Helsinki con su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha servido para restaurar la confianza a "un nivel aceptable", tras un "periodo difícil" para las relaciones bilaterales que, según ha insistido, no tenía razón de ser porque el Kremlin no intervino en modo alguno en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos.



"Las negociaciones con Trump han tenido lugar en una atmósfera abierta y constructiva. Creo que han sido exitosas y útiles", ha dicho Putin en la rueda de prensa conjunta que han ofrecido tras una jornada maratoniana en la que han tenido una reunión a puerta cerrada de más de dos horas y un almuerzo de trabajo con sus respectivos equipos de una duración similar.

Putin ha mencionado como principal resultado de esta cumbre que han logrado restaurar la confianza bilateral hasta llevarla a "un nivel aceptable". "El nivel anterior de interacción en todos los asuntos de interés mutuo", ha remachado el líder euroasiático.

"Es obvio para todo el mundo que las relaciones internacionales viven un periodo difícil" al que Estados Unidos y Rusia no son ajenos, ha indicado. Su relación bilateral ha pasado también por "una fase complicada", a pesar de que "la actual tensión no tiene una razón sólida detrás", ha declarado.

En este sentido, Putin ha negado ante Trump cualquier injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Según ha contado, el magnate neoyorquino ha sacado el tema durante la reunión. "Y he tenido que reiterar cosas que he dicho muchas veces, que el Estado ruso nunca interfirió y no va a interferir en asuntos internos estadounidenses, incluidos procesos electorales", ha subrayado.

Putin ha mencionado como ejemplo de futura cooperación entre ambos países la guerra civil en Siria. "La tarea de establecer la paz y la reconciliación podría ser el primer ejemplo de trabajo conjunto exitoso", ha dicho, aunque sin detallar en qué consistirá esta colaboración entre Washington y Moscú.

A pesar del buen todo general, Putin ha aprovechado para expresar en público su rechazo a la decisión de Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. En su opinión, "gracias al acuerdo nuclear, Irán se ha convertido en el país más controlado del mundo".