Putin dijo a Trump que no entiende las acusaciones "gratuitas" de injerencia rusa en las elecciones de EEUU

"En efecto, Trump se interesó en hasta qué punto se corresponden con la realidad y son verídicos estos informes, a lo que el presidente Putin expuso su postura de que Rusia nunca se había entrometido en las elecciones", ha declarado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según recoge la agencia de noticias rusa Sputnik.

Según Peskov, el mandatario ruso manifestó su total incomprensión ante las "acusaciones gratuitas que se escuchan a este respecto en Estados Unidos".

"En opinión del presidente ruso, todos los rumores sobre la supuesta injerencia rusa en la campaña electoral de Estados Unidos se basan en datos sin contrastar y carecen de fundamento alguno", ha apuntado Peskov.

El portavoz también calificó de "absurdas" las denuncias de que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, mantiene vínculos financieros con empresarios del entorno de Putin, según se afirma en los conocidos como Papeles del Paraíso. "No tiene nada que ver con el presidente de Rusia, ni con su administración, ni con el Gobierno", ha subrayado.

Tampoco hay relación entre el Kremlin y el exjefe de campaña de Trump, Paul Manafort, ha asegurado Peskov. La relación de Manafort con el empresario ruso Oleg Deripaska fue exclusivamente comercial, ha señalado.

En cuanto a los contactos entre Putin y Trump en Da Nang coincidiendo con la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), limitados a varios contactos breves, sin un encuentro en toda regla, Peskov ha explicado que "los estadounidenses no han sido nada flexibles y, lamentablemente, no han formulado alternativa alguna".

Según el representante del Kremlin, "solo propusieron una hora, la única que les convenía a los estadounidenses, y un lugar, el alquilado por ellos".

También Donald Trump, durante una rueda de prensa conjunta con el presidente de Vietnam, había reconocido que Putin "piensa que él y Rusia no se entrometieron en los comicios", según Peskov. Sin embargo, Trump ha indicado que "acerca de si me lo creo o no (la injerencia rusa), estoy con nuestras agencias" de inteligencia, que apuntan a una intervención de Moscú.