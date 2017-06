Putin bromea con la retirada de EEUU del Acuerdo de París: "Don't worry, be happy"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha bromeado con la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y ha apuntado que ahora se podrá culpar a Donald Trump del mal tiempo en Moscú. "Don't worry, be happy", ha dicho este viernes durante un acto al ser interrogado sobre las posibles complicaciones derivadas de dicha ruptura.



El mandatario ruso ha defendido la validez del Acuerdo París, un documento "valioso" y "apropiado" que, en su opinión, puede ayudar a "resolver uno de los problemas más importantes de hoy en día: el cambio climático". "La pregunta es si podemos mantener el cambio climático bajo control", ha añadido durante un foro económico en San Petersburgo.

Putin ha bromeado con que, a partir de ahora, se podrá culpar a Trump del mal tiempo en Rusia. "Ahora podemos responsabilizarle a él y al imperialismo por todo", ha dicho, al hablar de la nieve en Moscú y de la lluvia en San Petersburgo, según los medios oficiales.

El presidente, no obstante, ha restado peso a las preocupaciones actuales y ha recordado que el Acuerdo de París aún no ha entrado en vigor, por lo que ha emplazado a la comunidad internacional a seguir trabajando para tratar de llegar a compromisos comunes. "Don't worry, be happy" (no te preocupes, sé feliz), ha espetado en inglés, entre las risas y aplausos de los asistentes.

Rusia es uno de los más de 190 países firmantes del pacto pero aún no lo ha ratificado, según Putin a la espera de que se aclaren aspectos técnicos para la aplicación práctica. El presidente ha subrayado que su país se ha comprometido a reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera en un 70 por ciento si se tienen en cuenta los niveles de 1990.