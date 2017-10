Pull a pig, el cruel juego donde se compite por ligarse a "la más gorda y fea”

La mala experiencia que tuvo que sufrir la inglesa Sophie Stevenson, de 24 años, ha servido para destapar un juego cruel, popular entre los jóvenes, cuyo objetivo es ligarse a la chica “más gorda y fea”. Esta vergonzosa competición entre amigos atenta duramente contra la autoestima de las víctimas del juego, conocidas como “pigged”, por lo que la prensa de todo el mundo no ha tardado en hacerse eco y condenar tan ruin práctica.

La joven británica conoció durante sus vacaciones de verano en Barcelona, justo después de los atentados, a Jesse Mateman, un holandés de 21 años, con quien vivió un intenso romance. Cuando ambos volvieron a sus países, la relación no quedo reducida a un mero ‘amor de verano’, sino que perduró en el tiempo, con conversaciones diarias.

Los jóvenes decidieron verse, y eso animó a Sophie a sacar unos billetes a Holanda, donde le esperaría Jesse con los brazos abiertos. Nada más lejos de la realidad. Después de gastarse cerca de 400 euros en el vuelo, Sophie esperó durante seis horas a que su amado apareciera, sin éxito. Lo único que recibió del joven holandés fue un mensaje donde podía leerse: “Eres una pigged, todo era una broma”, seguido de varios iconos de cerdito.

El juego que podríamos traducir como ‘lígate a una cerda’ se cobró en Sophie una víctima más. Aunque su valentía para hacerlo público seguro que ayuda a otras chicas que hayan pasado por lo mismo. Por ahora, Jesse, que ha negado las acusaciones, ya ha recibido la presión de decenas de personas en sus redes sociales.

Por su parte, la joven británica dice que le han dejado el corazón destrozado, y su madre ha declarado al periódico The Sun que toda esta situación “ha golpeado la confianza de Sophie”. “Realmente espero que entre en razón y se dé cuenta de lo que ha hecho. No puede ser que se salga así con la suya. La policía dijo que no ha hecho nada malo, pero lo ha hecho. Moralmente es deplorable cómo ha tratado a mi hija", recalcó.