El líder del Pueblo Indígena de Biafra reaparece en Jerusalén tras más de un año en paradero desconocido

En una grabación publicada el domingo por Radio Biafra, Kanu ha resaltado que "se encuentra en Israel" gracias "a la eficiencia del Mossad", si bien los servicios de Inteligencia israelíes no se han pronunciado al respecto.

Así, ha manifestado que no se presentará ante los tribunales de Nigeria ya que no reconoce su legitimidad, al tiempo que ha pedido "cazar a todos" para "vengar la muerte de miembros del IPOB", según han recogido los medios locales.

"La noción de que me salté la fianza es una falacia. No lo hice. El 14 de septiembre de 2017, los terroristas del Zoo --en referencia a las autoridades nigerianas-- vinieron a matarme", ha dicho.

Kanu ha señalado además que "no es nigeriano" y que "renunció a Nigeria en 2015". "Soy biafreño con nacionalidad británica. No seré juzgado por un tribunal que no reconozco. No reconozco Nigeria. Sólo iré a un tribunal con supervisión de Naciones Unidas", ha agregado.

Por otra parte, ha asegurado que "pronto volverá a Biafra" y que "llevará el infierno" con él. "El IPOB es el mayor movimiento de masas de todo el mundo. No pararemos hasta que Biafra sea totalmente restaurado", ha apuntado.

"El IPOB liberará Biafra y no participaremos en ninguna elección hasta que tengamos un referéndum, y esto no es negociable. Lograremos esto con todos los medios necesarios", ha puntualizado, antes de dar las gracias a Israel "por todas sus contribuciones al IPOB".

Por el momento se desconoce cómo pudo llegar Kanu a Jerusalén, dado que las autoridades le retiraron los pasaportes británico y nigeriano tras su última detención.

El líder del IPOB fue liberado el año pasado tras más de 19 meses en la cárcel a la espera de juicio por cargos de traición, si bien posteriormente las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una redada en su vivienda. Desde entonces había estado desaparecido.

El 30 de mayo de 1967 la región de Biafra proclamaba su independencia de Nigeria y desencadenaba así una cruenta guerra civil que se prolongó por espacio de tres años y dejó más de un millón de muertos, la mayoría por hambre.

El IPOB, una organización fundada por Kanu en Reino Unido en 2014 y declarada el año pasado como un grupo terrorista por Abuya, se ha erigido desde entonces en la voz de los biafreños, entre otras cosas gracias a Radio Biafra que retransmite desde Londres para el sureste de Nigeria.

Aunque partidario de la no violencia, el IPOB ha organizado en los últimos tiempos manifestaciones multitudinarias, incluidas las que tuvieron lugar en el aniversario de la independencia en 2016, en las que, según Amnistía Internacional, murieron más de 60 partidarios.