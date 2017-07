Priebus sostiene que presentó su dimisión el jueves y asegura que el general Kelly será un buen sustituto

"El presidente quería ir en otra dirección y le apoyo en ello. Tiene derecho a cambiar de rumbo, a darle al botón de reiniciar, y creo que es buen momento para ello", ha aseverado Priebus durante una entrevista con la cadena de televisión CNN.

"Creo que Kelly será un buen sustituto. Trabajaré con él durante unas semanas a partir del lunes por la mañana para que se produzca una buena transición. No es una situación donde hay diferentes sensaciones. Creo que es inteligente por su parte elegir a Kelly", ha explicado Priebus.

"Esto es algo que la Casa Blanca necesita y creo que es sano, apoyo su decisión", ha manifestado el ahora exjefe de Gabinete de Trump, que ha indicado que siempre será "un fan de Trump". "Soy del equipo Trump y creo que su agenda está planteada en favor del pueblo estadounidense", ha afirmado.

POLÉMICA CON SCARAMUCCI

No obstante, Priebus ha sido señalado esta semana por el nuevo director de Comunicación, Anthony Scaramucci, como responsable de una serie de filtraciones, lo que podría haber impulsado su salida del Gabinete, según varios medios estadounidenses.

"Es ridículo decir que soy el que filtra la información. Honro al presidente y su agenda, y al país, y no voy a entrar en eso", ha afirmado. "Creo que hay un problema de filtración y que Kelly lo solucionará", ha añadido.

Priebus se habría posicionado en contra del nombramiento de Scaramucci, lo que desató un cisma en el que el exjefe de Gabinete habría optado por la discreción. El director de Comunicación, en cambio, no ha escatimado críticas y ha llegado a calificar a Priebus de "maldito esquizofrénico paranoico" en declaraciones a un periodista de 'The New Yorker'.

"No voy a responder a los comentarios, el presidente y yo teníamos un acuerdo, lo habíamos hablado en varias ocasiones y habíamos llegado a esta conclusión. No voy a entrar al trapo, apoyo al presidente y a John Kelly. No voy a meterme en los personal", ha manifestado en relación a la polémica con Scaramucci. "Le deseo lo mejor a toda la gente en el ala oeste de la Casa Blanca", ha zanjado.