El director de Presupuestos de la Casa Blanca insiste en que no se eliminará la deuda pública de Puerto Rico

Mulvaney ha señalado que la Administración Trump tienen la intención de presentar ante el Congreso un paquete de ayudas para las labores de recuperación tras los desastres naturales, el cual incluye una serie de cuantías para Puerto Rico.

No obstante, el director presupuestario ha manifestado que esto no significa que la deuda se vaya a eliminar. "No vamos a ofrecer retirar el pago de la deuda de Puerto Rico", ha insistido, según ha recogido la cadena de televisión ABC.

El dirigente estadounidense indicó el martes que el Gobierno tendría que eliminar la deuda pública de Puerto Rico tras el paso del huracán por la isla, donde han muerto al menos 34 personas, según el último balance oficial.

"Deben mucho dinero a sus amigos de Wall Street, pero vamos a tener que eliminar todo eso", aseveró el dirigente estadounidense durante una entrevista con Fox News. "Pueden despedirse de todo eso", añadió.

Puerto Rico, que llevaba una década sumida en la recesión, se enfrentaba al pago de una deuda de 74.000 millones de dólares (62.800 millones de euros) antes de que tuviera lugar el fenómeno meteorológico.