Presos de la oposición venezolana llaman a votar para "castigar" a Maduro en las regionales

Daniel Ceballos, Alfredo Ramos, Yon Goicochea y otros 15 presos firman una carta difundida en redes sociales en la que denuncian la "incapacidad" de Maduro y los candidatos oficialistas a las 23 gobernaciones "ante los graves problemas del país".

"Pedimos al pueblo que participe masivamente en las elecciones votando por los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y haciendo presencia activa en los centros de votación", han pedido los presos.

Asimismo, piden "salir a la más grande movilización nunca antes vista en Venezuela este 15 de octubre llenando cada centro de votación del país" y han destacado que asumen el "riesgo" de escribir este texto desde los calabozos de la prisión de El Helicoide.

"Hoy no votamos porque estemos en democracia, sino que votamos para no renunciar a la democracia. No dudemos ni por un segundo que las elecciones regionales se convocaron gracias a las protestas de calle, a la presión de la comunidad internacional", han subrayado.

Además, consideran que estas elecciones regionales sirven para "seguir avanzando hasta ganar la elección de la Presidencia de la República" y recuperar "todos los espacios secuestrados por la mal llamada Revolución Bolivariana, tal como ocurrió en el 2015 con la Asamblea Nacional".

EL CNE "BUSCA QUE LA GENTE NO VOTE"

Por su parte, el coordinador del comando de campaña de la MUD, Gerardo Blyde, ha destacado la importancia del voto en las elecciones regionales y ha acusado a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, de ser "una especialista que busca que la gente no vote".

"Tibisay quiere que solo mil personas voten para teñir el mapa de rojo, pero como todos vamos a votar el mapa se va a teñir de otro color", ha apostillado, según recoge la prensa venezolana.

En estos momentos, 20 de las 23 gobernaciones de Venezuela tienen gobernadores afines a Maduro, mientras que las otras tres están en manos de la oposición.