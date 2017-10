Exsecretario conservador presiona a Theresa May para que convoque elecciones

Las críticas no paran de lloverle a la primera ministra británica conservadora, incluso desde sus propias filas. El ex secretario general del Partido Conservador de Reino Unido, Grant Shapps, ha instado a May a convocar unas elecciones primarias para acallar las críticas y llamamientos por parte de algunos diputados de los 'tories', que insisten en que la dirigente debería dimitir debido al fracaso que supuso para el partido las elecciones anticipadas celebradas en junio.

"Creo que debería convocar unas primarias", ha aseverado Shapps, según ha recogido la cadena BBC. "Las señales están claras", ha añadido el expresidente de la formación en relación con el descenso de la popularidad de May en el seno del partido.





Voces de dimisión

Asimismo, Shapps ha señalado que al menos 30 diputados conservadores apoyaban la idea de que la primera ministra dejara su puesto.

No obstante, el jefe de gabinete del Gobierno británico, Damian Green, ha asegurado que May continuará en su cargo al frente del Gobierno a pesar de las críticas recibidas.

"Sé que ahora tiene más determinación que nunca para llevar a cabo este trabajo y sabe que es su deber ponerse al frente. Por eso hará que este Gobierno tenga éxito", ha manifestado.

Los conservadores se hicieron con 313 escaños y se quedaron a trece de los necesarios para confirmar su mayoría parlamentaria tras unas elecciones que fueron convocadas en un intento por reforzar su posición negociadora del 'Brexit'.