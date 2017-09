"Evitar la crisis total": la prensa internacional se hace eco del espectáculo en el Parlament

La convulsa jornada de este miércoles en el Parlament ha puesto el conflicto catalán en el punto de mira de la prensa internacional. Varios medios digitales se hacen eco del avance del procés hacia la aprobación del Referéndum, que permitirá el voto del 1-O tras una sesión parlamentaria en la que ha reinado el caos. La mayoría de los medios internacionales dan por sentada la celebración del Referéndum de independencia para el primero de octubre e informan de la dificil situación de Rajoy para evitar, lo que alguno titula, una "crisis total" en el país.

"Cataluña desafía a Madrid". Así titula periódico líder mundial en negocios y finanzas mundial sobre los sucesos en el parlamento catalán. La crónica, firmada por Michael Stothard desde Madrid, anuncia la "probable" aprobación de la ley del referéndum, aunque también destaca el futuro recurso legal desde Madrid bajo el mandato del gobierno de Rajoy, un recurso que, según predicen, "será confirmado por los tribunales" y "obligará al gobierno catalán a una posición de desafío abierto a la justicia del país".

A Rajoy le sitúan en un "punto difícil". Para el Financial, ahora Rajoy debe parecer "lo suficientemente firme" para calmar los ánimos y evitarlo que califican de una posible "crisis total".

Por su parte, Puigdemont ya declaró en una entrevista en este mismo medio que estaría "dispuesto a ir a la cárcel" con tal de defender la proclama independentista, tal y como ha recordado el periodista firmante en el artículo.





"Ahora sí que nos damos cuénta de cuán lejos han ido los separatistas catalanes". El periodista Esteban Duarte informa sobre el polémico pleno para la aprobación del referéndum, un culmen a un procés tras lo que ha calificado "cinco años de propaganda y manifestaciones callejeras".

"El movimiento independentista quiere legislar un referéndum inconstitucional sobre la independencia de España antes del día de la manifestación", informa Duarte a los lectores estadounidenses, en referencia a La Diada. Bloomberg no tienen reparo en cosiderar el procés y el independentismo como "el mayor desafío a la Constitución del 1978", una ley que recuerda marcó "una línea bajo la dictadura franquista y restableció un gobierno autónomo con capital en Barcelona". Asimismo, también destaca el poco apoyo internacional que ha reunido el procés en sus 5 años de vida y el escaso apoyo de Rajoy en la región, que directamente califican como "marginal".





El diario digital francés ha descrito cómo las instituciones se preparan para lo que han titulado es "un duelo con Madrid".

Según informan, los separatistas quieren ver a los catalanes determinar si su área de 7,5 millones de personas - el 16% de la población española - debe convertirse en "un estado independiente como República" y dejar el Reino de España después de cuarenta años desde la vuelta a la democracia. Incluso se aventuran a imaginar un escenario con una Cataluña indepediente, un territorio que sería, informan, "tan grande como Bélgica y un peso de 20% del PIB español".

El procés también llega a tierra asiáticas. El diario digital de Singapure confirma el referéndum de independencia para el uno de octubre, aunque publican no obstante los resultados de la votación para admitir la tramitación del decreto, y no la votación por la aprobación. El artículo abre con una llamativa foto del presidente Carles Puigdemont en el Palau de la Generalitat. Una información de agencias de la que también se ha hecho eco The New Indian Express.





El diario digital turco recoge también el mismo error de Reuters, pero añade una crónica de redacción propia donde recogen las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno español Sáenz de Santamaría, de quien destacan sus declaraciones sobre lo "vergonzoso" del procés. También recuerdan que ya en 2014 algunos cargos importantes de la administración catalana fueron procesados jurídicamente como consecuencia del pasado anterior referéndum, que arrojó un sí con baja participación.