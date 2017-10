Prensa internacional: el regreso de Obama y las revelaciones del caso Weinstein

NYT: España se prepara para asumir las funciones del gobierno catalán

La disputa de Cataluña llega al New York Times. Cuando el gobierno español anunció que tomará medidas de emergencia para detener el independentismo catalán luego de que Carles Puigdemont, líder político de la región, dijera que los legisladores separatistas podrían declarar la independencia.

El anuncio de Madrid se produjo casi inmediatamente después de que Puigdemont advirtiera que los legisladores regionales estaban dispuestos a seguir adelante con la independencia si el gobierno nacional empleaba los poderes de emergencia.

Frente a la segunda fecha límite para manifestar las intenciones de Cataluña, Puigdemont le envió una carta desafiante a Mariano Rajoy, presidente del gobierno de España, culpándole de la escalada del conflicto al negarse a reunirse y negociar a pesar de los “esfuerzos y voluntad de diálogo” de los líderes catalanes.

El gobierno español, a su vez, anunció que convocó a una reunión de gabinete de emergencia para el sábado con la finalidad de “defender el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña”.



The Guardian: Obama vuelve a la política

Barack Obama regresó con fuerza al panorama político el jueves con una fuerte denuncia de Donald Trump, sin mención expresa, condenando la política de división y reavivando la política de la esperanza en un acto del partido demócrata.

Al defender la causa de Ralph Northam (candidato a gobernador a Virginia), Obama expresó sus opiniones sobre el estado de la nación en los términos más fuertes desde la inauguración de su sucesor y su antítesis. "Notaréis que últimamente no he estado comentando mucho sobre la política", dijo Obama a miles de simpatizantes en Richmond . "Pero aquí hay una cosa que sé: no se puede ganar una campaña dividiendo a las personas porque luego no podrás gobernarlas. No podrás unirlos más tarde si así es como empiezas ".

Si bien no mencionó a Trump por su nombre, Obama pronunció lanzó una dura crítica al presidente en el cargo. Su estilo pulido y sus elegantes y eruditas oraciones contrastaban con el enfoque belicoso y disperso de su sucesor, al igual que la diversidad racial de la multitud que hacía cola por horas para verlo.







Le Monde: Caso Weinstein: Tarantino admite que sabía todo

El director Quentin Tarantino, un gran amigo de Harvey Weinstein, admitió el jueves 19 octubre haber sido consciente desde hace muchos años de comportamiento del productor, acusados de acoso sexo y violación por casi 40 actrices.

La reacción de Tarantino, uno de los directores más reconocidos de Hollywood y uno de los más cercanos a Weinstein, fue muy esperada. "Sabía lo suficiente como para reaccionar más que yo" , dijo el cineasta de 54 años en una entrevista publicada por The New York Times . "Fue más que los rumores habituales, los chismes. No fue un rumor. Sabía que había hecho muchas de estas cosas " , admitió.