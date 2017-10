Prensa económica internacional: Airbus se asocia con Bombardier y la fallida reunión entre May y Juncker

WSJ: Airbus se hace con parte del negocio de Jet Business de Bombardier

El fabricante de aviones Airbus SE EADSY anunció planes para asociarse con Bombardier Inc. en lo que podría ser la mayor reestructuración del negocio de aviones comerciales en los últimos 30 años.

Bombardier y Airbus dijeron el lunes que en agosto retomaron las conversaciones fracasadas de varios años atrás y que la compañía europea planeaba tomar una participación mayoritaria en una empresa conjunta para comercializar aviones CSeries de Bombardier. Dicho pacto no afectaría al empleo en la planta principal de Bombardier en Montreal.

El presidente ejecutivo de Airbus, Tom Enders, dijo que la compañía no estaba invirtiendo anticipadamente por su participación mayoritaria en la empresa, lo que, según él, permitiría las ventas a aerolíneas estadounidenses sin la tarifa del 300% propuesta por las autoridades comerciales estadounidenses para las importaciones de CSeries.

Bloomberg: La cena de May con Juncker arroja pocos signos de progreso para el Brexit

El intento del la primera ministra británica, Theresa May, de desbloquear las conversaciones estancadas de Brexit viajando a Bruselas para ver al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tuvo poco efecto. De hecho, ambas partes se limitaron a emitir una declaración que afianzó sus posturas anteriores.

May hizo el viaje tras las llamadas de la canciller alemana, Angela Merkel, y al francés Emmanuel Macron, para tratar de romper un punto muerto que hace dudar a algunos ministros de su equipo de que el resto de la Unión Europea incluso quiera un acuerdo.

Mientras, los líderes europeos se reúnen en Bruselas el jueves. Reino Unido y la UE en un principio se propusieron utilizar esta cumbre para anunciar que se había logrado un "progreso suficiente" en las conversaciones hasta ahora para permitir el debate sobre acuerdos de comercio y transición, las cuestiones clave para el gabinete británico. No obstante, el primer borrador de la cumbre internacional ya no contempla dicho punto tras la reunión de May con Juncker.



CNN Money: Los precios de los vinos podrían subir tras un año de cosechas desastrosas

España, Italia y Francia, que en conjunto producen más de la mitad del vino del mundo, se preparan para sus peores cosechas en décadas después de que las uvas fuesen dañadas por el clima extremo.

El dolor en Europa, combinado con la producción mediocre en el hemisferio sur y los incendios forestales en la región vinícola de California, ha dejado a los analistas temiendo la escasez y los precios más altos."Aún prevemos un descenso dramático en la disponibilidad de vino hasta 2018", dijo Stephen Rannekleiv, estratega global de bebidas en Rabobank.

La Comisión Europea dice que se espera que la cosecha regional de este año sea la peor desde 1982. Europa tiene para producir 14.500 millones de litros de vino este año, lo que supondría una caída del 14% a partir de 2016.