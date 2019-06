Posponen en Hong Kong la reunión sobre la ley de extradición por segundo día consecutivo

Las autoridades de Hong Kong han anunciado el cierre de las oficinas gubernamentales en el distrito financiero de la ciudad para el resto de la semana tras una jornada de violencia.

El Frente Civil para los Derechos Humanos, una coalición a favor de la democracia que ha actuado como organizador no oficial de las manifestaciones, dijo este miércoles por la noche que las protestas continuarán hasta que el Gobierno retire el proyecto de ley.

Los agentes han usado gases lacrimógenos, cañones de agua y hasta balas de goma para desalojar a los manifestantes de los alrededores del edificio que alberga el Consejo Legislativo.

La directora de la organización Human Rights Watch (HRW) para China, Sophie Richardson, ha pedido a las autoridades hongkonesas que eviten el uso de la fuerza.

"Las autoridades deben reconocer la obligación legal de Hong Kong de permitir que las personas puedan dar a conocer sus puntos de vista a través de protestas pacíficas", ha manifestado Richardson.

De momento, los fuertes enfrentamientos entre Policía y manifestantes han dejado 72 heridos, según la Autoridad Hospitalaria de Hong Kong.

Por su parte, los medios estatales chinos han calificado las protestas de "ilegales" y ha señalado que están "martillando" la reputación de la ciudad.

"Es la ilegalidad lo que perjudicará a Hong Kong, no las enmiendas propuestas a su ley de fugitivos", ha indicado el diario 'China Daily'.

'The Global Times' ha culpado a "las fuerzas radicales de la oposición" y a las "fuerzas occidentales detrás de ellas" por exagerar y politizar las enmiendas. "Jugar con la política callejera no controlada es empujar a Hong Kong al atraso y la perturbación. Esta no es una buena dirección para Hong Kong", ha señalado.