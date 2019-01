Portugal critica "la intransigencia de Maduro" y pide respetar plazo dado para reconocer a Guaidó

El ministro de Exteriores portugués, Augusto Santos Silva, ha insistido en la necesidad de avanzar en "una transición pacífica a través de elecciones en Venezuela" y ha lamentado que "la intransigencia de Maduro sólo empeora las cosas", tras su rechazo a convocar nuevas elecciones presidenciales como le ha pedido el bloque, si bien ha pedido respetar el plazo dado para avanzar en el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino legítimo.

"No. En mi opinión tenemos que ser creíbles. Hemos dicho que había un plazo de unos días para que el presidente Nicolás Maduro se sume a este proceso si quiere. Por tanto tenemos que esperar a que este plazo expire", ha defendido el jefe de la diplomacia portuguesa a la prensa, al ser preguntado si reconocerán en las próximas horas a Guaidó, a su llegada a la reunión informal de los Veintiocho donde discutirán los próximos pasos para tratar de reconducir la situación en Venezuela.

Los Veintiocho discutirán "la primera reacción" de Maduro al ultimátum del bloque, que ha sido "muy negativa" e "intransigente", ha admitido el jefe de la diplomacia portuguesa. "La intransigencia de Maduro sólo empeora las cosas", ha avisado.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, no ha querido avanzar si España reconocerá este fin de semana a Guaidó como presidente interino de Venezuela después del ultimátum de ocho días que le dio el presidente, Pedro Sánchez, a Maduro para anunciar nuevas elecciones libres.

"No lo sé. Vamos a verlo", ha explicado Borrell, que ha recordado que es algo que discutirán los veintiocho jefes de la diplomacia europea en su reunión informal. "Vamos a discutirlo ahora y no puedo anticipar ahora los resultados de la discusión", ha remachado.

Francia, Alemania y Reino Unido también se sumaron a dicho ultimátum de España, mientras que el bloque en su conjunto reclamó a Maduro que anunciara nuevas elecciones "en los próximos días" o el bloque tomaría más acciones, incluido en la cuestión del reconocimiento.

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha asegurado que el bloque tiene una posición "muy clara y unida" sobre Venezuela, pero ha evitado dar plazos para un eventual reconocimiento de Guadó y ha reiterado el apoyo "fuerte" a la Asamblea Nacional como "institución legítima" y a su presidente.

En todo caso, ha recordado que "ningún" Estado miembro envió representación a la toma de posesión de Maduro para un segundo mandato presidencial, "una señal muy clara" en sí, al tiempo que ha recalcado que la Unión mantiene la presencia diplomática en Caracas para mantener la interlocución "con todo el mundo" sobre el terreno. Asimismo, ha reclamado a Caracas la liberación "inmediata" de los periodistas detenidos en Caracas.

"Hemos pedido claramente nuevas elecciones, que tienen que ser justas, libres y se deben supervisar de otra manera", ha recordado la jefa de la diplomacia europea, que ha insistido en que el bloque ha ejercido "presión" a través de sanciones pero también apuesta por "la apertura de espacios políticos" para tratar de resolver la crisis. Además, ha propuesto la creación de un grupo de contacto internacional, con países de la UE y de Latinoamérica, que discutirán este jueves los Veintiocho.

DECISIONES "MÁS FIRMES"

El ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, cuyo país planteó inicialmente objeciones a los términos de referencia del grupo de contacto internacional que aspira a poner en marcha la UE de forma inminente, ha confiado en que "los países puedan llegar a una posición común" sobre Venezuela, al ser preguntado por el reconocimiento de Guaidó. "Veremos por la tarde si es posible o no. Espero que sea posible", ha dicho.

"Necesitamos crear este grupo de contacto internacional y en este contexto si no hay avances, la UE tendrá que tomar decisiones más firmes", ha dicho el ministro de Exteriores belga, Didier Reynders. "Ya hemos respaldado a Guaidó como el presidente de la Asamblea legítima, quizá tengamos que dar un paso adelante si no se mueve nada", ha dicho, insistiendo en que "no ha cambiado" la posición que defendieron Bélgica, Francia, Alemania, Polonia y Reino Unido en el Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, el ultimátum de ocho días a Maduro.

"Es muy importante que, lo quiera o no el presidente Maduro, se pueda iniciar una transición pacífica bajo la autoridad de la Asamblea Nacional y su presidente y que un grupo de contacto internacional, formado por países europeos y no europeos, se cree para apoyar este proceso de transición pacífica", ha agregado el ministro portugués, que ha admitido que "si el presidente Maduro quiere ser parte de este proceso" en su opinión "sería una garantía adicional" para que haya una transición "pacífica". En todo caso, ha pedido "inteligencia" para "conjugar" el poder "legal" que representa Guaidó y el poder "de facto" del régimen de Maduro.

La Eurocámara ha reconocido este jueves a Guaidó como presidente interino "legítimo" y ha instado a la UE y los Veintiocho a reconocerle también, algo que fuentes parlamentarias de los socialistas y demócratas dan por hecho que "comenzarán la semana que viene" tras considerar "una broma" y "una ofensa a la inteligencia" la propuesta de Maduro de convocar nuevas elecciones legislativas y no presidenciales, como le pide el bloque, al tiempo que insisten en la importancia de que la UE contribuya a una "mediación" que será necesaria "en cualquiera de los escenarios".