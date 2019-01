Portugal tampoco enviará representación a la toma de posesión de Maduro

"No estaremos representados a nivel político en la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro", confirmó el martes el ministro de Negocios Extranjeros portugués, Augusto Santos Silva, ha informado el diario digital 'Observador'.

El Gobierno español ha confirmado este mismo miércoles que no enviará representación oficial a la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, según han indicado fuentes de Moncloa.

Los Veintiocho acordaron 'a priori' en diciembre que no enviarían representación a la toma de posesión del presidente venezolano si la ceremonia de investidura se celebraba en la Asamblea Constituyente, que el bloque europeo no ha reconocido, o "por debajo de embajador" si era en otro lugar, según han explicado fuentes europeas.

"Nadie" de los Veintiocho se planteaba acudir "a principios de esta semana" a la toma de Maduro, han explicado fuentes conocedoras de los contactos entre capitales, que han insistido en que "los contactos continúan" entre países, pero han dado por hecho en todo caso que "la mayoría" no enviará representación.

Maduro tomará posesión este jueves para un segundo mandato como presidente de Venezuela tras su victoria en unas elecciones presidenciales sin competencia electoral celebradas el pasado 20 de mayo, en las que, según resultados oficiales, ganó con un 67 por ciento --más de seis millones de votos--, el peor dato del gobernante PSUV desde la llegada al poder de Hugo Chávez, teniendo en cuenta el crecimiento del censo electoral en el país.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha denunciado este mismo miércoles que este mandato presidencial "es ilegítimo" y ha trasladado al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela que la Eurocámara no reconocerá a su régimen.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, aseguró en diciembre en Bruselas que a partir del 10 de enero "cambia la legitimidad del presidente Maduro" en Venezuela tras las elecciones presidenciales que para la Unión "no cumplían los estándares" para ser "justas y libres", aunque dejó claro que la suspensión de relaciones con Venezuela "no es algo que se haya planteado en la Unión Europea".

El servicio diplomático europeo trató de zanjar este miércoles la cuestión de si en la Unión Europea reconocerán o no al Gobierno de Maduro. "La cuestión no va de reconocimiento, dado que la Unión Europea, los estados miembros de la UE, no reconocen a Gobiernos, sólo a países", subrayó la portavoz del servicio diplomático europeo, Maja Kocijancic, que recordó que "la UE considera que las elecciones presidenciales (en las que se impuso Maduro) no fueron libres ni creíbles" y reclamó "nuevas elecciones que sean libres y justas".

"Se cuestiona su legitimidad, pero no se dice directamente", ha explicado una fuente diplomática europea.

OFENSIVA REGIONAL

El Grupo de Lima emitió el viernes una declaración en la que pide a Maduro que no tome posesión para un segundo mandato y transfiera de "forma provisional" el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde las elecciones parlamentarias de 2015, "hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas".

Los firmantes, al igual que la oposición y gran parte de la comunidad internacional, no reconocen las elecciones presidenciales del 20 de mayo porque creen que no cumplieron los estándares democráticos, por lo que tampoco reconocerán a Maduro como presidente venezolano a partir del 10 de enero, cuando expira su primer mandato y empezaría el segundo.

Si Maduro sigue adelante con la investidura presidencial, han avanzado que revisarán "el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país y de la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses".

Colombia prohibirá la entrada de Maduro y otros altos cargos de su Ejecutivo, mientras que Perú también ha asegurado que vetará la entrada de altos funcionarios venezolanos.