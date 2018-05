Poroshenko felicita al SBU por la "brillante operación para preservar la vida" de Arkadi Babchenko

"Las agencias de seguridad ucranianas son cada vez más fuertes a la hora de hacer frente a la agresión de Rusia y todas las manifestaciones de la guerra híbrida en Ucrania", ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook.

En el mismo, ha manifestado que "es poco probable que Moscú vaya a calmarse" y ha desvelado que ha ordenado que Babchenko y su familia "tengan protección todas las horas del día".

El propio Babchenko ha comparecido ante la prensa junto al jefe del SBU, Vasil Hritsak, y ha agradecido la protección de las fuerzas de seguridad ucranianas.

"Me gustaría pedir disculpas por todo lo que han tenido que experimentar y por lo que han pasado. He enterrado a colegas y amigos muchas veces y conozco esa tristeza. Lamento que hayan tenido que experimentar esto pero no había otra manera", ha afirmado el periodista ruso.

Babchenko ha pedido perdón a su mujer y ha dicho que no tenía otra opción para protegerse. "Me gustaría disculparme por separado con mi mujer por el infierno que ha tenido que pasar estos dos días. Olechka, estoy terriblemente apenado pero no había otras opciones", ha indicado.

El periodista ruso ha agradecido al SBU que le haya "salvado la vida" y ha señalado que la operación para frustrar este intento de asesinato se ha desarrollado desde hace "dos meses" y ha llevado a la detención del hombre que pretendía matarle. "Fui informado de ello hace un mes", ha añadido.

"Me gustaría informarles de que hace unas tres horas hemos detenido al organizador de este crimen en Kiev", ha desvelado Hritsak, precisando que la investigación sigue su curso y se están llevando a cabo registros en distintas partes, informa la agencia Interfax Ucrania.

El jefe del SBU ha asegurado que el detenido quería matar a unas 30 personas en suelo ucraniano. "El organizador de este crimen dijo que era necesario exterminar a unas 30 personas en territorio ucraniano. Conocemos los nombres de algunas de las víctimas potenciales pero no vamos a descubrirlas", ha afirmado Hritsak.

Las propias autoridades ucranianas habían informado el martes de que el periodista ruso Babchenko había sido asesinado en Kiev tras salir de su casa. Babchenko huyó de Rusia en febrero de 2017, después de que él y su familia recibieran amenazas.

Tras conocer que Babchenko sigue vivo, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha asegurado que todo lo sucedido en las últimas horas ha sido una maniobra de las autoridades de Ucrania con fines propagandísticos, según informa la agencia Sputnik. "Es evidente que la historia se basa en el efecto de propaganda", ha afirmado Zajarova, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Facebook.