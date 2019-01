Pompeo llama al Consejo de Seguridad a "apoyar a las fuerzas de la libertad contra el caos de Maduro"

"Es hora de elegir un bando. Basta de juegos, basta de dilaciones. O están del lado de las fuerzas de la libertad, o se alinean con el caos de (el presidente de Venezuela) Nicolás Maduro", ha declarado Pompeo.

"El Gobierno de Maduro es un gobierno mafioso producto del experimento social", ha añadido Pompeo, quien ha asegurado, frente al apoyo dado por Rusia o China a Maduro, Estados Unidos y sus socios son los verdaderos amigos de Venezuela".

Pompeo señaló esta semana que su país no cree que Maduro tenga la "autoridad legal" para romper relaciones con EEUU, después de que el mandatario diera al personal diplomático 72 horas para abandonar el país.

"EEUU no reconoce al régimen de Maduro como el Gobierno de Venezuela. En consecuencia, EEUU no considera que el expresidente Nicolás Maduro tenga la autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con EEUU o para declarar a nuestros diplomáticos persona no grata", afirmó Pompeo en un comunicado.