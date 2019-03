La Policía detona de forma controlada un paquete sospechoso enviado a la Universidad de Glasgow

Un portavoz de la Policía ha señalado que "el paquete no fue abierto y nadie ha resultado herido". "Ha sido llevada a cabo una explosión controlada del artefacto por parte de un equipo de artificieros", ha agregado.

"La Policía de Escocia está en contacto con la Policía Metropolitana en relación con su investigación respecto a los paquetes recibidos ayer en Londres", ha señalado la Policía escocesa en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

La Universidad ha confirmado a través de la citada red social que, a recomendación de la Policía, varios edificios del campus han sido evacuados como medida de precaución y permanecerán cerrados durante el resto del día.

Por otra parte, el Parlamento británico ha confirmado poco después que ha sido hallado un paquete sospechoso en una de las entradas del edificio y ha pedido a la gente que evite la zona, sin que por el momento esté claro si el objeto supone un riesgo, según la cadena de televisión BBC.

La Policía británica no ha recibido hasta ahora ninguna reivindicación de autoría tras el envío de tres pequeños artefactos explosivos a los aeropuertos de Heathrow y Ciudad de Londres, además de la estación de Waterloo, según ha informado un responsable antiterrorista policial.

Nadie resultó herido por los artefactos explosivos, uno de los cuales provocó un pequeño incendio en un edificio de oficinas en el aeropuerto de Heathrow, el aeródromo con mayor tráfico aéreo de toda Europa.

El coordinador nacional antiterrorista de la Policía británica, Dean Haydon, ha señalado que no puede descartar la posibilidad de que haya más artefactos explosivos y que los artefactos enviados el martes eran pequeños y no estaban diseñados para matar.

"En este momento, no hay nada que indique la motivación ni la ideología", ha señalado, en declaraciones a la prensa. "No sabemos quién los envío. No vamos a hacer ningún juicio en este momento sobre si está conectado con el terrorismo relacionado con Irlanda del Norte", ha concluido.

La Policía irlandesa ha confirmado que está ayudando a Scotland Yard en las investigaciones, dado que al menos dos de los paquetes tenían sellos irlandeses y una dirección irlandesa como remitente.